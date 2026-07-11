پیام قدردانی مدیر جامعه الزهرا(س) از ملت عراق به زبان عربی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها در پی برگزاری مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر امام شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای رضوان‌الله‌تعالی‌علیه با صدور پیامی به زبان عربی، از حضور گسترده، وفادارانه و میلیونی ملت عراق در این مراسم قدردانی کرد.

ترجمه فارسی این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام قدردانی از ملت عزیز عراق

با قلب‌هایی سرشار از سپاس و قدردانی، مراتب تشکر و امتنان خالصانه خود را به ملت عزیز عراق، ملت وفاداری، عزت و سربلندی، ابراز می‌داریم؛ ملتی که در مراسم تشییع رهبر شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه)، جلوه‌هایی کم‌نظیر از محبت، وفاداری و اخلاص را به نمایش گذاشت.

حضور میلیونی مردم از استان‌های مختلف عراق، صحنه‌ای بی‌نظیر و ماندگار آفرید که نشان‌دهنده عمق محبت و صداقت وفاداری ریشه‌دار در دل‌های فرزندان این ملت اصیل بود. این حضور مبارک تنها یک اجتماع انسانی نبود، بلکه گواهی زنده بر آن بود که رهبر شهید، عمر شریف خود را در راه خدمت به امت اسلامی، دفاع از آرمان‌های آن و هدایت مسیر آن سپری کرد؛ تا آنجا که محبت ایشان در دل‌های مؤمنان جای گرفت و تأثیر شخصیت و اندیشه‌اش از مرزهای جغرافیا و سرزمین‌ها فراتر رفت.

این حضور گسترده و مؤمنانه بار دیگر ثابت کرد که پیوند میان ملت‌های ایران و عراق، صرفاً یک رابطه همسایگی یا مبتنی بر منافع مشترک نیست، بلکه پیوندی برخاسته از ایمان، وحدت خون و سرنوشت، و اشتراک در مسیر و هدف است. آنچه در این همدلی و همبستگی مبارک شاهد بودیم، یادآور والاترین جلوه‌های برادری اسلامی بود و نشان داد که امت اسلامی، با وجود تفاوت سرزمین‌ها، در وفاداری به رهبران شهید خود، یاری حق و پاسداری از ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی، یکپارچه و متحد است.

ما در دانشگاه الزهرا (سلام‌الله‌علیها)، این موضع تاریخی و ارزشمند را ارج می‌نهیم و مراتب عمیق سپاس و قدردانی خود را از ملت شریف عراق ابراز می‌کنیم؛ ملتی که بار دیگر ثابت کرد عراق همواره سرزمین وفاداری، ایثار و بخشندگی خواهد ماند و فرزندان وفادارش، همراه و شریک در رساندن پیام اسلام، پاسداری از راه شهیدان و حفظ وحدت امت اسلامی هستند.

از خداوند متعال مسئلت داریم که عراق و ملت بزرگ آن را در پناه خود محفوظ بدارد، پیوندهای محبت و وحدت میان دو ملت ایران و عراق را استوارتر گرداند، این همبستگی مبارک را سرآغاز عزت، اقتدار و وحدت هرچه بیشتر امت اسلامی قرار دهد و رهبر شهید را با حضرت محمد مصطفی(ص)، اهل‌بیت پاک ایشان، شهیدان و صالحان محشور فرماید، که چه نیکو رفیقانی هستند.

زهرا سادات برقعی

رئیس دانشگاه الزهرا (سلام‌الله‌علیها)

متن عربی پیام نیز بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رسالة شکر إلی الشعب العراقی العزیز

بقلوبٍ یملؤها التقدیر والعرفان، نتوجّه إلی الشعب العراقی العزیز، شعب الوفاء والإباء، بخالص الشکر والامتنان لما جسّده من أروع صور المحبة والوفاء فی مراسم تشییع القائد الشهید، سماحة آیة الله العظمی السید علی الخامنئی (رضوان الله تعالی علیه).

لقد شکّلت الحشود الملیونیة التی تدفّقت من مختلف محافظات العراق مشهداً استثنائیاً، عکس عمق المحبة وصدق الوفاء الراسخ فی قلوب أبناء هذا الشعب الأصیل. ولم یکن هذا الحضور المبارک مجرّد تجمّعٍ بشری، بل کان شهادةً حیّةً علی أن القائد الشهید أمضی عمره الشریف فی خدمة الأمة الإسلامیة، والدفاع عن قضایاها، ورعایة مسیرتها، حتی ترسّخت محبته فی قلوب المؤمنین، وتجاوز أثره حدود الجغرافیا والأوطان.

لقد أثبتت هذه الجموع المؤمنة أن العلاقة بین الشعبین الإیرانی والعراقی لیست مجرد علاقة جوارٍ أو مصالح، بل هی رابطة العقیدة، ووحدة الدم والمصیر، ووحدة الطریق والهدف. وما شهدناه من هذا التلاحم المبارک أعاد إلی الأذهان أسمی صور الأخوّة الإسلامیة، وأکّد أن الأمة، مهما تعددت أوطانها، فإنها تجتمع علی الوفاء لقادتها الشهداء، وتلتقی علی نصرة الحق والدفاع عن المبادئ والقیم الإسلامیة.

وإننا فی جامعة الزهراء (سلام الله علیها) نثمّن هذا الموقف التاریخی النبیل، ونعرب عن بالغ امتناننا للشعب العراقی العزیز، الذی أثبت مرةً أخری أن العراق سیبقی أرض الوفاء والعطاء، وأن أبناءه الأوفیاء شرکاء فی حمل رسالة الإسلام، وصون نهج الشهداء، والحفاظ علی وحدة الأمة الإسلامیة.

ونسأل الله تعالی أن یحفظ العراق وشعبه الکریم، وأن یدیم أواصر المحبة والوحدة بین الشعبین الإیرانی والعراقی، وأن یجعل هذا التلاحم المبارک منطلقاً لعزة الأمة الإسلامیة ووحدتها، وأن یحشر الشهید مع محمدٍ وآله الطاهرین، والشهداء والصالحین، وحسن أولئک رفیقاً.

زهرة السادات برقعی

مدیرة جامعة الزهراء سلام‌الله‌علیها

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