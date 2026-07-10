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دبیر شورای امنیت ملی: حمله به زیرساخت‌ها مقابله به مثل خواهد شد

۱۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۶
کد مطلب: 1838280
دبیر شورای امنیت ملی: حمله به زیرساخت‌ها مقابله به مثل خواهد شد

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پی حملات اخیر انجام شده به ایران هشدار داد که حمله به زیرساخت‌ها مقابله به مثل خواهد شد و رژیم تبهکار صهیونی هم که پشت این شرارت‌ها است از پاسخ رزمندگان، در امان نخواهد بود.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی اظهار داشت: منفورترین چهره جهان بازهم آنچه سزاوار خود بود خطاب به ملت بزرگ و مردم برخاسته و داغدار ایران گفت.

  وی افزود: او از درخشش حماسه تاریخی مردم ایران و عراق در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید عصبانی است.

ذوالقدر تصریح کرد: همانگونه که قبلاً اعلام کرده‌ایم حمله به زیرساخت‌ها مقابله به مثل خواهد شد و رژیم تبهکار صهیونی هم که پشت این شرارت‌ها است از پاسخ رزمندگان، در امان نخواهد بود.

 
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