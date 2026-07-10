به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی اظهار داشت: منفورترین چهره جهان بازهم آنچه سزاوار خود بود خطاب به ملت بزرگ و مردم برخاسته و داغدار ایران گفت.

وی افزود: او از درخشش حماسه تاریخی مردم ایران و عراق در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید عصبانی است.

ذوالقدر تصریح کرد: همانگونه که قبلاً اعلام کرده‌ایم حمله به زیرساخت‌ها مقابله به مثل خواهد شد و رژیم تبهکار صهیونی هم که پشت این شرارت‌ها است از پاسخ رزمندگان، در امان نخواهد بود.



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