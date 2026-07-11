به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ افشای دیدار محرمانه و سهجانبه رئیس سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) با یک چهره رسانهای نزدیک به بنیامین نتانیاهو به منظور سرکوب افشاگریهای رسانههای رقیب، جنجال گستردهای را در اراضی اشغالی به پا کرده است.
طبق نقل پایگاه خبری «عکا»، «دورون کادوش» خبرنگار رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از منابع رسانهای فاش کرد که «یعقوب باردوگو» تحلیلگر سیاسی شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی و از چهرههای بسیار نزدیک به نتانیاهو، یک دیدار محرمانه سهجانبه با «دیوید زینی» رئیس سازمان شاباک و معاون وی برگزار کرده است.
براساس این گزارش، باردوگو در این دیدار صراحتاً از رئیس شاباک خواسته تا علیه خبرنگاران شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل (رقیب شبکه ۱۴) به اتهام لو دادن و نشت اطلاعات مربوط به عملیات نظامی علیه ایران پرونده سازی کند.
بر اساس گزارش روزنامه «هاآرتص»، رئیس شاباک بلافاصله به این درخواست باردوگو چراغ سبز نشان داده و فرآیند دریافت موافقت مشاور قضایی کابینه را برای آغاز این تحقیقات کلید زده است.
این اقدام تاملبرانگیز در حالی صورت میگیرد که وی تنها چند روز پیش از این دیدار، به کابینه کوچک امنیتی رژیم صهیونیستی موسوم به کابینت اعلام کرده بود که انجام چنین تحقیقی بیفایده است و نشت اطلاعاتی به مراتب خطرناکتری در سطوح دیگر وجود دارد.
این رسانه این اقدام را به عنوان یک رسوایی بزرگ توصیف کرده است؛ جایی که رئیس خطرناکترین دستگاه اطلاعات داخلی اسرائیل با یک "بلندگوی رسانهای" دیدار میکند، تسلیم دیکتهها و دستورات او شده و برای تسویهحساب علیه یک رسانه رقیب دست به کار می شود.
تا این لحظه، سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) در قبال افشای این رسوایی سکوت مطلق اختیار کرده و هیچگونه واکنش یا تکذیبیهای صادر نکرده است.
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