به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی عصر روز جمعه ۱۹ تیر در دیدار «احمد موزانی» رییس مجلس خلق اندونزی ضمن خیر مقدم به این هیئت به ایران و مشهد و تشکر از ابراز همدردی دولت، مجلس و ملت اندونزی با ملت ایران گفت: ما مردم اندونزی را ملتی پیشرو در روحیه ضد استکباری و مبارزه با رژیم صهیونیستی می‌شناسیم.

وی با بیان اینکه قدرت انقلاب اسلامی منطق آن است که برخاسته و برگرفته از فرهنگ قرآن است تاکید کرد: ما هیچ‌وقت دنبال جنگ نبودیم اما منطق قرآن به ما وظیفه مقاومت و تسلیم نشدن مقابل ظالم را داده و از همین رو ملت ایران هرگز مقابل ظلم تسلیم نمی‌شوند.

وی افزود: آمریکا، رژیم صهیونیستی و ناتو قبل از جنگ اخیر تصور می‌کردند در کمتر از چند روز می توانند ایران را به تسلیم وادار کنند اما خیلی زود فهمیدند به اهداف خود نمی‌رسند و دنیا دید که در دستیابی به اهداف خود مقابل ایران شکست خوردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر شکست هیمنه آمریکا در جنگ اخیر توسط ملت ایران، اضافه کرد: فشارهای اقتصادی، سیاسی و رسانه ای که به آمریکا و رژیم وارد شد آن‌ها را مستاصل کرد و به همین دلیل آمریکایی‌ها دنبال آتش‌بس بودند.

دکتر قالیباف با بیان اینکه ما به آمریکایی‌ها بی‌اعتماد هستیم، اظهارکرد: در مذاکرات به معاون رئیس جمهور آمریکا تفهیم کردم که ما هیچ اعتمادی به شما نداریم. از دید من کسانی می‌توانند با آمریکا مذاکره کنند که آماده جنگ باشند.

رئیس هیئت مذاکره‌کننده کشورمان افزود: از همین رو، ما هرگز دست از آمادگی برای دفاع از کشورمان برنداشتیم و هرلحظه که آمریکایی‌ها به تفاهم خیانت کنند ما آماده دفاع تمام عیار هستیم و قاطعانه مقابل آن‌ها می ایستیم و حق ملت ایران را می‌گیریم.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی به آمریکا در نتیجه جنگ اخیر و مشکلات اوضاع سیاسی داخلی این کشور گفت: آن‌ها طعم قدرت و آمادگی نظامی ایران را چشیده‌اند و می‌دانند که ما یقه آمریکا را رها نمی کنیم.

وی در عین حال تاکید کرد: البته پایان جنگ برای کشورهای دنیا اولویت است اما همه باید بدانند که این درگیری هرگز با تسلیم ایران پایان نخواهد یافت.

دکتر قالیباف خاطرنشان کرد: معتقدم ملت ها و کشورهای مسلمان باید به این واقعیت برسند که باید مقابل آمریکا و رژیم صیهونیستی ایستادگی کنند و تجربه جمهوری اسلامی ایران نشان داد که در این مسیر میتوان به موفقیت رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با تاکید بر توسعه اقتصادی و سیاسی و همکاری‌های فرهنگی دو کشور ایران و اندونزی، خواستار ارتقای ارتباطات دوکشور به خصوص در حوزه پارلمانی برای تسهیل توسعه روابط دو کشور شد.

در این دیدار «احمد موزانی» رئیس مجلس خلق اندونزی، ضمن ابراز تسلیت بابت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و همدردی با ملت ایران بابت فقدان یک رهبر بزرگ و عالی‌قدر گفت: احساسات مردم اندونزی در این حادثه به احساسات مردم ایران نزدیک است.

وی غم و اندوه مردم ایران را غم و اندوه مردم کشور خود دانست و گفت: به همین دلیل از هزاران کیلومتر دورتر به ایران سفر کرده‌ایم تا ابراز همدردی کشور خود با ملت ایران را اعلام کنم.

وی با بیان این‌که اندونزی از تلاش‌ها برای پایان جنگ میان ایران و آمریکا استقبال کرده و گفت: ما معتقدیم که مردم شریف ایران، به دنبال استقرار صلح هستند و فکر می‌کنم تلاش‌های حضرت‌عالی می‌تواند به صلح منجر شود.

رئیس مجلس اندونزی همچنین بر ارتقای روابط دو کشور در بخش‌های مختلف به خصوص اقتصادی تاکید ‌کرد.

در این جلسه همچنین «سو گیونو» وزیر خارجه اندونزی ضمن ابراز همدردی و اعلام تسلیت دولت این کشور به دولت، مجلس و مردم ایران بر ارتقای همکاری‌های دوکشور به ویژه در بخش اقتصادی تاکید کرد.

در این دیدار که محسن زنگنه رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و اندونزی و ابوالفضل عمویی و محمدسعید احدیان دستیاران رئیس مجلس حضور داشتند، رهبر سازمان اسلامی نهضت العلماء و معاون سازمان اسلامی محمدیه که دو سازمان اسلامی بزرگ اندونزی هستند، رئیس مجلس این کشور را همراهی کردند.

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