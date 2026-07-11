به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهر سائوپائولوی برزیل با حضور اقشار مختلف مردم و فعالان بین‌المللی، میزبان مراسم بزرگداشت و تشییع نمادین رهبر شهید انقلاب اسلامی بود. این گردهمایی با حضور جمعی از اتباع کشورهای برزیل، افغانستان، ایران، لبنان، فلسطین و عراق برگزار شد و شرکت‌کنندگان در آن، ضمن تجلیل از جایگاه رفیع رهبر شهید انقلاب، بر همبستگی خود با آرمان‌های جبهه مقاومت تأکید کردند.

تیاگو آولا، عضو «ناوگان جهانی صمود» که سابقه سه بار بازداشت در غزه و فلسطین اشغالی را در کارنامه دارد، نخستین سخنران این مراسم بود. وی ضمن تبیین اهمیت جایگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی، به بازخوانی بخش‌هایی از نامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به جوانان جهان پرداخت و از تأثیرات عمیق این نامه بر مخاطبان بین‌المللی و شخص خود سخن گفت.

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در ادامه، برنو آلتمن، نویسنده و روزنامه‌نگار سرشناس برزیلی، به ایراد سخن پرداخت. وی با توصیف رهبر شهید انقلاب به عنوان «مهم‌ترین و بزرگ‌ترین رهبر مبارز با امپریالیسم در جهان»، تأکید کرد که درد ملت ایران، دردی جهانی است و شهادت این رهبر بزرگ، خسارتی جبران‌ناپذیر نه تنها برای ایران، بلکه برای تمامی جنبش‌های ضد استکباری در سراسر دنیا محسوب می‌شود.

بخش هنری این مراسم شامل برپایی نمایشگاه عکسی از تصاویر باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در مصلای تهران بود. این عکس‌ها توسط عکاس ایرانی، آقای عارف فتحی‌اکبری، ثبت شده بود که با استقبال شرکت‌کنندگان مواجه شد. علاوه بر این، فیلم کوتاهی از تولیدات مرکز هنری مؤسسه «الرساله» درباره زندگی و سیره رهبر شهید امت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای حاضران به نمایش درآمد.

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در حاشیه این مراسم، از دو اثر مکتوب ارزشمند نیز رونمایی شد: کتاب «انقلاب اسلامی ایران، ۴۰ سال بعد» که بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب تدوین شده است، و کتاب مریم و مسیح در بیانات رهبر شهید ایران.

این مراسم معنوی با برگزاری آیین نمادین تشییع پیکر به نشانه میثاق با آرمان‌های رهبر شهید و برپایی مجلس روضه به کار خود پایان داد.

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