به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک انفجار شدید اطراف مناطق کفریا و الفوعه در حومه شمالی ادلب را همزمان با پرواز هواپیماهای جاسوسی که گفته می شود به ائتلاف آمریکا تعلق دارد لرزاند.

این انفجار که روز گذشته رخ داد باعث ایجاد ترس و وحشت در میان مردم سوریه شده است.

پیشتر نیز در زمان حضور رئیس جمهور فرانسه در دمشق 2 انفجار در نزدیکی محل اقامت وی صورت گرفت.

لازم به ذکر است از زمان استقرار رژیم جولانی بر سوریه تاکنون این کشور روی آرامش و ثبات به خود ندیده و درگیری های داخلی و انفجارهای متعدد همچنان ادامه دارد.

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