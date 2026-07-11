یاد سفر کرده به تجلیل فلک؛ تشییع رهبر شهید و بیعت عملی امت با رهبری جدید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر سعید جازاری، رئیس دانشگاه بین‌المللی اهل بیت(ع) در یادداشتی نوشت: در مرقوم سابق، اشاره‌ای داشتیم به زوایای خاصی از شخصیت والای رهبر شهید (اعلی‌الله مقامه و طاب ثراه)؛ چنان‌که مریدان و دلدادگانش مدتی طولانی، واله و حیران و غمزده، در انتظار تشییع او صبوری کردند. اما امروز که این عبارت را به مدد خامه غبارگرفته مرقوم می‌نمایم، تشییع با عظمتی بی‌نظیر و با حضور جمعیتی وافر از ارادتمندان تحقق یافت؛ جمعیتی که از اقصی نقاط خارج و داخل کشور، به شوقِ تنعم از مائده رحمت، با پیکر مبارک ایشان همراه شدند. انصافاً در حافظه جوامع اسلامی و غیر اسلامی، چنین تجمعی در تشییع یک رهبر و پیشوای امت مشاهده نشده است. این پدیده نه تنها گویای محبوبیت او به عنوان الگوی قیادت و مجاهدت نزد ایرانیان و غیر آنان است، بلکه گواهی بر تداوم حرکت امت در مسیر رهنمودهای اوست؛ مسیری که پس از حوادث ناگوار اخیر، صلابت بیشتری یافته است.

اکنون این تشییع را باید «بیعت و لبیک» دانست نسبت به حضور رهبری جوان که مظهر جلوه صفات و سلوک پدر قرار گرفته است. جامعه ایرانی، توقعی دوچندان از ساحت ایشان در راهبری امت، مرحمت نسبت به ملت و تدبیر در زعامت کشور دارد. در ادبیات سیاست و حقوق، این حضور را می‌توان به مثابه «رأی عملی» اهل جامعه برای تأیید مشروعیت، مقبولیت و رهبری فرزندِ خلفِ قائد شهید برشمرد؛ کسی که در معرفت و سیاست، در مکتب او تلمذ نموده و از مشاوره خبرگان، از جوانب متسع، خبرگی یافته و رأی شایسته متخصصان امر را جلب کرده است؛ چنان‌که به تعبیر اهل فقاهت، «وقع فی محله و عزّ بشانه».

نمی‌توان این سیل خروشان جمعیت را به تمهید و هندسه متصدیان محدود دانست، چرا که به حق، صیت او فراتر از بحث رسانه و جریده بوده است. لازم می‌دانم در این نوبه، به قائد حاضر و رهبر عظیم‌الشأن سوم این نظام تبریک بگویم؛ چرا که این انبعاثِ امت، نه تنها در تشییع والد، بلکه در جان‌فدایی برای اجرای فرامین آن بزرگوار از سلاله سیادت، سیاست و علم تجلی یافته است. اگر ملالی از غیبت آن جناب در انظار است، صرفاً از سر شوقِ لقا و رفع شوایب است، نه آن‌گونه که مزدوران و کم‌معرفتان به غلط جلوه می‌دهند.

بر حقیر واضح و مبرهن است که شخصیت پخته ایشان بر شؤون مرتبط به علاقات متنوعه با بلاد غربی ، شرقی ، اسلامی و همجوار به مدد آنچه در این سالیان متمادی گذشته اشراف دارند و بر تنوع سلایق و انظار اهل شفقت و حب ایمان و وطن مسلط و آگاه. به یقین این کشتی محصور به امواج پر فراز و نشیب که از هر حرکت‌موجش تجربه و درسی به اهل اندیشه عابد می گردد، را به سلامت به سر منزل مقصود که جلوه تمدن والای اسلامی در سرزمین مشهور به خاستگاه فرهنگ کهن توحید ، عدالت ، حقوق و کرامت انسانی است خواهد رساند.

عمرت دراز از مدد ذکر مردمان

کامت روا و عارض فرخنده در امان

این امت از امید و وفا سر به کوی دوست

لطفت غنیمتی است بر این اهل امتنان

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