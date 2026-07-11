به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جدیدترین شماره نشریه علمی فرهنگی «خط» با عنوان «آقا مجتبی» به همت خانه طلاب جوان قم منتشر شد؛ ویژهنامهای که با هدف تبیین شخصیت جامع مقام معظم رهبری حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، به بررسی ابعاد مختلف حیات علمی، اخلاقی، معنوی و سیاسی ایشان میپردازد.
این ویژهنامه با بهرهگیری از روایتها و خاطرات جمعی از شاگردان، نزدیکان، همکاران و همرزمان دوران دفاع مقدس، تلاش کرده است تصویری مستند از سیره علمی، اجتماعی و انقلابی آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای ارائه کند و زوایای کمتر روایتشدهای از زندگی و فعالیتهای ایشان را به مخاطبان معرفی کند. از دیگر ویژگیهای شاخص این شماره، انتشار پرونده ویژه بینالملل با گفتوگوهایی اختصاصی با شماری از فعالان و چهرههای جبهه مقاومت در کشورهای یمن، جمهوری آذربایجان، کویت، لبنان و عراق است که در آن، ابعاد مختلف نقش و جایگاه آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای در منظومه مقاومت اسلامی و تحولات منطقهای مورد بررسی قرار گرفته است.
در این شماره، گفتوگوهایی با جمعی از اساتید و شخصیتهای حوزوی از جمله حجج اسلام محمدمهدی حقانی، محمود رجبی، پسر آیت الله بهجت، سیدعباس کعبی، محمدرضا عابدینی، فریدالدین حداد عادل، مهدی مشکی، امیرحسین کمالی، محمد تقی فیاض بخش، ابراهیم زکزاکی، فاضلی بهسودی ( مرجع تقلید افغانستان) و اسکندر حسیناف منتشر شده است. همچنین یادداشتها و روایتهایی از دیگر نزدیکان، همکاران و شاگردان ایشان نیز در این ویژهنامه به چاپ رسیده است.
بر اساس اعلام دستاندرکاران نشریه، ویژهنامه «آقا مجتبی» با هدف پاسخگویی به نیاز مخاطبان برای شناخت دقیقتر شخصیت علمی و انقلابی آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای و بر پایه روایتهای دست اول تدوین شده است. ترکیب روایتهای نزدیکان و شاگردان با دیدگاههای فعالان جبهه مقاومت در کشورهای مختلف، این شماره را به اثری کمنظیر در معرفی ابعاد داخلی و بینالمللی شخصیت ایشان تبدیل کرده است.
علاقهمندان برای تهیه ویژهنامه «آقا مجتبی» میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی خانه طلاب به نشانی khanetolab.ir یا از طریق لینک ثبت سفارش منتشرشده در سامانه پرسلاین اقدام کنند. همچنین برای دریافت اطلاعات تکمیلی درباره نحوه تهیه و توزیع این اثر، امکان ارتباط با شناسههای @ramezani_m_h و @ASepehran فراهم شده است.
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