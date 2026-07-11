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بقائی: مدافعان برومند ایران با چشمانی بیدار، تحرکات دشمن را رصد می‌کنند

۲۰ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۵
کد مطلب: 1838472
بقائی: مدافعان برومند ایران با چشمانی بیدار، تحرکات دشمن را رصد می‌کنند

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه مدافعان برومند میهن در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تحرکات دشمن را زیر نظر دارند، تاکید کرد: ‏ملت ایران قدردان تلاش‌های خالصانه، ایستادگی و ایثار شماست و به حضور مقتدرانه شما افتخار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه مدافعان برومند میهن در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تحرکات دشمن را زیر نظر دارند، تاکید کرد: ‏ملت ایران قدردان تلاش‌های خالصانه، ایستادگی و ایثار شماست و به حضور مقتدرانه شما افتخار می‌کند.

«اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه شنبه ۲۰ تیرماه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: در این روزهای گرم تابستان، مدافعان برومند میهن در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در سواحل، جزایر، مرزها و دیگر نقاط حساس کشور، با چشمانی بیدار و هوشیار، تحرکات دشمن را زیر نظر دارند و پاسدار امنیت و آرامش ایران عزیز هستند.

بقائی افزود: ‏به همه رزمندگان و مدافعان غیور وطن و نیروهای جان‌برکفی که بی‌ادعا مسئولیت سنگین حراست از این سرزمین را بر دوش دارند، سلام و درود می‌فرستیم. ‏ملت ایران قدردان تلاش‌های خالصانه، ایستادگی و ایثار شماست و به حضور مقتدرانه شما افتخار می‌کند. خداوند یار و یاورتان باد.

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