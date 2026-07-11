به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه مدافعان برومند میهن در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تحرکات دشمن را زیر نظر دارند، تاکید کرد: ‏ملت ایران قدردان تلاش‌های خالصانه، ایستادگی و ایثار شماست و به حضور مقتدرانه شما افتخار می‌کند.

«اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه شنبه ۲۰ تیرماه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: در این روزهای گرم تابستان، مدافعان برومند میهن در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در سواحل، جزایر، مرزها و دیگر نقاط حساس کشور، با چشمانی بیدار و هوشیار، تحرکات دشمن را زیر نظر دارند و پاسدار امنیت و آرامش ایران عزیز هستند.

بقائی افزود: ‏به همه رزمندگان و مدافعان غیور وطن و نیروهای جان‌برکفی که بی‌ادعا مسئولیت سنگین حراست از این سرزمین را بر دوش دارند، سلام و درود می‌فرستیم. ‏ملت ایران قدردان تلاش‌های خالصانه، ایستادگی و ایثار شماست و به حضور مقتدرانه شما افتخار می‌کند. خداوند یار و یاورتان باد.

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