به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: رزمندگان غیور هوافضای سپاه پایگاه‌های نظامی آمریکا را هدف قرار دادند.

متن کامل اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«بسم الله قاصم الجبارین

قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَ یُخْزِهِمْ وَ یَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَ یَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ

رژیم جنایتکار آمریکا با تحمیل اراده خود به حکومت پادشاهی عمان، شب گذشته تلاش کرد بار دیگر آزموده را بیازماید و با تحریک چند شناور در مسیر غیر قانونی در جنوب تنگه هرمز ایجاد کند که با پاسخ قاطع نیروی دریایی متوقف شد.

ارتش کودک‌کش آمریکا برای جبران این شکست دست به حمله هوایی علیه تعدادی از پایگاه‌های ساحلی و دکل‌های مخابراتی در سواحل جنوبی زد. همانطور که وعده داده بودیم بلافاصله پاسخ کوبنده تجاوز خود را دریافت کرد.

رزمندگان غیور هوافضای سپاه پایگاه‌های نظامی آمریکا را هدف قرار دادند. در مرحله اول این پاسخ زیرساخت‌ها و تاسیسات مهم نظامی در پایگاه هوایی پرنس حسن اردن را هدف قرار دادند و مرکز فرماندهی و کنترل این پایگاه و آشیانه‌های پهپادهای MQ۹ را با چند فروند موشک بالستیک درهم‌کوبیدند.

ادامه تجاوز آمریکای عهدشکن پاسخ‌های شدیدتر را به دنبال خواهد داشت.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم»

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