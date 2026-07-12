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مراسم ختم آقای شهید ایران امشب در قم برگزار می‌شود

۲۱ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۶
کد مطلب: 1838986
مراسم ختم آقای شهید ایران امشب در قم برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت رهبر شهید از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت قائد عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام شهید سید علی حسینی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در قم برگزار می‌شود.

این مراسم امشب بعداز نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) ترتیب خواهد یافت.

مراسم ختم آقای شهید ایران امشب در قم برگزار می‌شود

در اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از علماء، بزرگان، اساتید و عموم مردم شریف برای شرکت در این مراسم، دعوت به عمل آمده‌ است.

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