به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت قائد عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام شهید سید علی حسینی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در قم برگزار می‌شود.

این مراسم امشب بعداز نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) ترتیب خواهد یافت.

در اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از علماء، بزرگان، اساتید و عموم مردم شریف برای شرکت در این مراسم، دعوت به عمل آمده‌ است.

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