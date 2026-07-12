نوای عشق به خاندان پیامبر(ص) در شعر شافعی



۲ ـ مناقبُ فی الشوری وسورة هل أتی *** وفی سورة الأحزاب یعرفـُها التالی



۳ - وهم أهلُ بیت المصطفی فودادُهمْ ****علی الناسِ مفروضٌ بحکم وإسجالِ



۴ ـ فضائلُهمْ تعلو طریقةَ متنِها *** رواةٌ عَلَوا فیها بشدٍّ وترحالِ»

( ۱ ـ آنها دستگیره ای محکم هستند برای کسی که به آنها پناه بَرَد، فضایل آنها از طریق وحی و إنزال رسیده است. ۲ ـ فضایلی در سوره های شوری وهل أتی وأحزاب که خواننده قرآن آنها رامی شناسد. ۳ ـ آنها اهل بیت مصطفی هستند؛ لذا محبّت آنها بر مردم واجب شده است.۴ـ فضایلی که راویان، سند متنِ آنها را بالا بردند، راویانی که با تحمّل رنج سفر در سلسله سند آنها قرار گرفته وبالا رفته اند).



شاعر با این ابیات به تعدادی از فضایل عترت طاهره که در قرآن، سوره های «شوری»، «هل أتی» و «أحزاب» آمده اند، اشاره می کند.



امّا در سوره شوری: آیه این است: «قُل لاَّ أَسئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ ا لْمَوَدَّةَ فِی ا لْقُرْبَی وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِیهَا حُسْناً»؛ (۱) (بگو: «من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم [اهل بیتم] و هر کس کار نیکی انجام دهد، بر نیکی اش می افزاییم) ...



امّا در سوره هل أتی: این آیات وجود دارد: «یُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَیَخَافُونَ یَوْماً کَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیراً * وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَی حُبِّهِ مِسْکِیناً وَیَتِیماً وَأَسِیراً»؛ (۲) (آنها به نذر خود وفا می کنند، و از روزی که شرّ و عذابش گسترده است می ترسند * و غذای [خود] را با اینکه به آن علاقه [و نیاز] دارند، به «مسکین» و «یتیم» و «اسیر» می دهند.)



و امّا در سوره أحزاب آیه : «إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً»؛ (۳) (خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد).(۴)