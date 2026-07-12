سپاه: دومین شناور متخلف در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: علاوه بر اصابت و متوقفسازی دومین شناور متخلف در تنگه هرمز، پایگاه هوایی راهبردی آمریکا در العدید قطر در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل هدف موشکهای بالستیک قرار گرفت و مرکز تعمیرات و نگهداری جنگندههای و مرکز فرماندهی این پادگان درهمکوبیده شد.
متن اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
«بسم الله قاصم الجبارین
فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ
در پاسخ به ادامه تجاوزات ارتش کودککش آمریکا به پایگاههای ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر اصابت و متوقفسازی دومین شناور متخلف در تنگه هرمز، پایگاه هوایی راهبردی آمریکا در العدید قطر در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل هدف موشکهای بالستیک قرار گرفت و مرکز تعمیرات و نگهداری جنگندههای و مرکز فرماندهی این پادگان درهمکوبیده شد.
دشمن آمریکایی - صهیونی بداند، استمرار تجاوزات او پاسخهای کوبندهتر را دربرخواهد داشت.
بجنگ تا بجنگیم.»
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