ترامپ امنیت کودکان مسلمان آمریکا را به خطر انداخت!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای روابط آمریکایی-اسلامی (cair) و شعبه این سازمان در ایالت مینهسوتا، اقدام دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در بازنشر یک پست ضداسلامی درباره کودکان مسلمان را بهشدت محکوم کردند. این نهاد مدافع حقوق مدنی مسلمانان اعلام کردند که انتشار چنین محتوایی از سوی یک مقام بلندپایه سیاسی، کودکان حاضر در تصویر و مدرسه آنان را در معرض تهدید و خطر قرار میدهد.
بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی «CAIR»، دونالد ترامپ در شبکههای اجتماعی تصویری از دانشآموزان مسلمان یک مدرسه ابتدایی در ایالت مینهسوتا را که در مراسم فارغالتحصیلی مهدکودک خود شرکت کرده بودند، بازنشر کرده است. در این پست تلاش شده بود حضور دختران مسلمان با حجاب اسلامی (حجاب) به شکلی تحقیرآمیز و منفی به تصویر کشیده شود. ترامپ در زیر پست با طعنه نوشته بود: اینجا مهدکودک در مینهسوتاست و همۀ دخترها حجاب دارند!
شورای روابط آمریکایی-اسلامی و شعبه مینهسوتای این سازمان در بیانیه مشترکی اعلام کردند: «رئیسجمهور ترامپ با استفاده از تریبون جهانی خود برای ترویج تعصب ضداسلامی و هدف قرار دادن کودکان مسلمان این مدرسه ابتدایی، جان آنان را در معرض خطر قرار میدهد.» این نهادها یادآور شدند که تنها دو ماه پیش، دو فرد وابسته به جریانهای برتریطلب سفیدپوست به یک مسجد و مدرسه خصوصی مملو از کودکان در شهر سندیگو حمله کرده بودند.
در ادامه این بیانیه تأکید شده است که کودکان باید در مدارس و جوامع خود احساس امنیت کنند و هنگامی که یک رهبر سیاسی به نفرتپراکنی مشروعیت میبخشد، افراد افراطی آن را چراغ سبزی برای هدف قرار دادن کودکان متعلق به اقلیتهای دینی و قومی تلقی میکنند. این سازمانها از همه افراد باوجدان، صرفنظر از گرایش سیاسی، خواستند با آنچه «تشدید خطرناک نفرت مذهبی» خواندند مقابله کنند.
این موضعگیری در حالی مطرح میشود که «CAIR» پیشتر نیز نسبت به اظهارات نژادپرستانه و بیگانهستیزانه علیه جامعه سومالیاییتبار آمریکا هشدار داده بود. همچنین تازهترین گزارش حقوق مدنی این سازمان نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵ میلادی، تعداد ۸ هزار و ۶۸۳ شکایت مرتبط با تبعیض و تعصب ضد مسلمانان در آمریکا ثبت شده که بالاترین رقم از زمان آغاز انتشار گزارشهای سالانه این نهاد در سال ۱۹۹۶ به شمار میرود.
..............
پایان پیام
نظر شما