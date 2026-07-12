حمله هوایی دشمن به حومه شهر ویسیان در استان لرستان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان از جمله هوایی دشمن آمریکایی به حومه شهر ویسیان شهرستان چگنی خبر داد.

سعید پورعلی ۲۱ تیر در این خصوص گفت: صبح امروز یکشنبه شهر ویسیان از توابع شهرستان چگنی دو بار مورد حمله هوایی دشمن قرار گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار امروز یکشنبه ۲۱ تیرماه افزود: این حمله خوشبختانه تلفات جانی نداشته است و هم اکنون شرایط عادی است.

وی تاکید کرد: شهروندان اخبار موثق حوادث از جمله جنگ را از طریق مراجع رسمی پیگیری و از انتشار مطالب غیرمستند پرهیز کنند.

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