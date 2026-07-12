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در حاشیه مراسم شبستان امام خمینی(ره): 

آیت‌الله شب‌زنده‌دار: مسلمانان در انتظار تحقق وعده الهی درباره انتقام از قاتلان رهبر شهید هستند

۲۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۶
کد مطلب: 1839003
آیت‌الله شب‌زنده‌دار: مسلمانان در انتظار تحقق وعده الهی درباره انتقام از قاتلان رهبر شهید هستند

عضو فقهای شورای نگهبان در حاشیه مراسم بزرگداشت امام شهید در شبستان امام خمینی(ره)، با تأکید بر لزوم عمل به بیانیه‌های راهگشای رهبر معظم انقلاب، انتقام از قاتلان و ظالمان را وعده‌ای الهی و حتمی دانست و ابراز امیدواری کرد که با تحقق شرایط، مسلمانان و شیعیان شاهد انتقام الهی از جنایتکاران باشند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله شب‌زنده‌دار در حاشیه مراسم بزرگداشت امام شهید که حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، به بیان نکات مهمی درباره وظایف حوزه‌های علمیه و نیز مسئله انتقام از عوامل شهادت رهبر معظم انقلاب پرداخت.

وی ابتدا با اشاره به جایگاه والای رهبر شهید و بیانات ارزشمند ایشان، اظهار داشت:ایشان در همین حوزه‌های علمیه، پیشگرو و سرآمد ایده‌های عالی و متعالی خودشان را بیان فرمودند. ان‌شاءالله حوزه‌های علمیه همان بیانیه را مدنظر قرار دهند و در راه پیاده‌سازی آن کوشش کنند.

آیت‌الله شب‌زنده‌دار با تأکید بر اینکه منویات رهبر شهید باید محور عمل قرار گیرد، خاطرنشان کرد:ان‌شاءالله آنچه که مدنظر مبارکه ایشان هست، محقق خواهد شد. حوزه‌های علمیه باید با جدیت تمام، مسیر ترسیم‌شده از سوی ایشان را ادامه دهند و در تحقق اهداف انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی کنند.

عضو فقهای شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به وعده الهی درباره انتقام از ستمگران، تصریح کرد:انتقام هم یک چیز واقعی و درست خدافرموده است؛ «إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ». این اقتضای حق است. تا حالا این‌گونه بوده که مسلمین، شیعیان و موالیان اهل‌بیت(ع) ان‌شاءالله با تحقق شرایط و توجه به همه جوانب مسئله، ان‌شاءالله انتقامی را از این ظالمین و قاتلین آن بزرگوار و مجاهدین بگیرند.

وی در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت بقیه‌الله الاعظم(عج) و پیروزی جبهه حق، ابراز امیدواری کرد که با همبستگی و وحدت کلمه، زمینه‌های تحقق این وعده الهی فراهم شود و خون شهیدان، زمینه‌ساز ظهور و نابودی ظالمان گردد.

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