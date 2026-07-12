به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله شب‌زنده‌دار در حاشیه مراسم بزرگداشت امام شهید که حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، به بیان نکات مهمی درباره وظایف حوزه‌های علمیه و نیز مسئله انتقام از عوامل شهادت رهبر معظم انقلاب پرداخت.

وی ابتدا با اشاره به جایگاه والای رهبر شهید و بیانات ارزشمند ایشان، اظهار داشت:ایشان در همین حوزه‌های علمیه، پیشگرو و سرآمد ایده‌های عالی و متعالی خودشان را بیان فرمودند. ان‌شاءالله حوزه‌های علمیه همان بیانیه را مدنظر قرار دهند و در راه پیاده‌سازی آن کوشش کنند.

آیت‌الله شب‌زنده‌دار با تأکید بر اینکه منویات رهبر شهید باید محور عمل قرار گیرد، خاطرنشان کرد:ان‌شاءالله آنچه که مدنظر مبارکه ایشان هست، محقق خواهد شد. حوزه‌های علمیه باید با جدیت تمام، مسیر ترسیم‌شده از سوی ایشان را ادامه دهند و در تحقق اهداف انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی کنند.

عضو فقهای شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به وعده الهی درباره انتقام از ستمگران، تصریح کرد:انتقام هم یک چیز واقعی و درست خدافرموده است؛ «إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ». این اقتضای حق است. تا حالا این‌گونه بوده که مسلمین، شیعیان و موالیان اهل‌بیت(ع) ان‌شاءالله با تحقق شرایط و توجه به همه جوانب مسئله، ان‌شاءالله انتقامی را از این ظالمین و قاتلین آن بزرگوار و مجاهدین بگیرند.

وی در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت بقیه‌الله الاعظم(عج) و پیروزی جبهه حق، ابراز امیدواری کرد که با همبستگی و وحدت کلمه، زمینه‌های تحقق این وعده الهی فراهم شود و خون شهیدان، زمینه‌ساز ظهور و نابودی ظالمان گردد.

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