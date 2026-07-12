به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در واکنش سریع به خبر مرگ لیندسی گراهام در پیامی در ایکس ضمن ابراز ناراحتی و تسلیت، گفت «امروز اسرائیل یکی از بزرگ‌ترین دوستان خود را از دست داد.»

بن‌گویر ادامه داد: اسرائیل همواره این دوستی، حمایت بی‌وقفه و تعهد استوار به امنیتش را به یاد خواهد داشت.

کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم گفت: دوست صمیمی اسرائیل و یکی از قوی‌ترین و پایدارترین حامیان آن را از دست دادیم.

بنت، نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی هم در پیامی نوشت: قلبم از شنیدن خبر مرگ دوستم شکست؛ اسرائیل یکی از بزرگترین دوستانش را از دست داده است.

کوهن، وزیر صهیونیست در پیام خود آورد: سناتور گراهام یکی از بزرگترین دوستان اسرائیل در واشنگتن بود. او مواضع قاطعی علیه محور ایران و نقش مهمی در تقویت پیوند اسرائیل و آمریکا داشت.

هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، مرگ گراهام را شوک‌آور توصیف کرد و گفت: از مرگ سناتور گراهام شوکه شدم و قلبم شکست سناتور گراهام رهبر واقعی همکاری‌های آمریکا و اسرائیل بود.

گفتنی است لیندسی گراهام صبح امروز بر اثر ایست ناگهانی قلبی درگذشت؛ وی در طول جنگ رمضان حتی ایران را در اظهاراتی وقیحانه تهدید کرده بود که ایالات متحده می‌تواند بخشی از خاک آن را به تصرف خود درآورد.

او که از اعضای لابی صهیونیست کنگرۀ آمریکا بود، بارها از خواب خود برای تغییر حکومت ایران گفته بود؛ این مقام آمریکایی در جریان کودتای ۱۴۰۴ آمریکایی-صهیونی نقش یک لیدر را به‌خود گرفت و در همان دوران تهدید کرد که ترامپ مقامات ایران را ترور خواهد کرد!

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