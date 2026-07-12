حمله دشمن به دکل ارتباطی در ارتفاعات جنوب استان کرمان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان گفت: در پی تجاوز بامداد امروز آمریکا به جنوب کشور، یک دکل ارتباطی در ارتفاعات جنوب استان کرمان مورد اصابت قرار گرفت.

«رحمان جلالی» صبح یکشنبه با اشاره به تجاوز بامداد امروز آمریکا به کشور، اظهار کرد: در جریان این تجاوز، یک دکل ارتباطی در ارتفاعات جنوب استان کرمان مورد اصابت قرار گرفت.

وی افزود: در این تجاوز دو نفر مجروح شدند که بلافاصله با حضور تیم‌های امدادی، از طریق بالگرد به مراکز درمانی منتقل شدند و روند درمان آنان در حال انجام است.

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