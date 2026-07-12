خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: در نبردهای امروز، آنچه سرنوشت ملتها را رقم میزند، تنها قدرت نظامی نیست؛ بلکه آگاهی، ادراک و پایداری فکری نیز نقشی تعیینکننده دارند. محمد السید حسن الحسینی، عالم کویتی در یادداشتی، با تکیه بر این نگاه، به بررسی ابعاد جنگ روایتها و جایگاه مقاومت در معادلات منطقهای و جهانی پرداخته است.
متن ترجمهشده این یادداشت بدین شرح است:
کسی که گمان میکند حق با نیروی سلاح شکست میخورد، یا اینکه گرفتن جانها مسائل را پایان میدهد، از قوانین تاریخ بیخبر است؛ زیرا ما امروز نهتنها در میدان مادی و محسوس، درگیر نبرد تعادل قوا هستیم، بلکه جوهر جنگ واقعی در میدان ذهن و ادراک جریان دارد.
نخست: جنگ آگاهی و تجزیه برنامه جهلپراکنی
غرب، در تلاش برای سلطهگری، بهخوبی میداند که کنترل بر زمین پایدار نمیماند، مگر آنکه پیش از آن، کنترل بر ذهنها تحقق یابد. از همین رو، در «برنامهای نظاممند برای جهلپراکنی» سرمایهگذاری کرده است؛ برنامهای که علیه جوامعی اجرا میشود که قصد به بند کشیدن آنها را دارد. هدف این برنامه، سطحیسازی فهم، تهی کردن آگاهی از محتوای اخلاقی، و گسستن نسلها از تاریخ و اصول خودشان است، تا انسان به چرخدندهای ساده در ماشین مصرف نظام سرمایهداریِ ظالم تبدیل شود.
مقاومت ما امروز، «عمل آگاهی» در برابر این پروژه است؛ حرکتی که ندایی را دنبال میکند که ملتها را از خواب جهلپراکنیِ تحمیلشده بر آنان بیدار میسازد.
دوم: خون حقیقت، پروژه سلطه و دروغ رسانهای را فرو میریزد
به مبارزه مردم غزه بنگرید و سیل خون کودکان و زنان آنان را ببینید. به سربلندی مقاومت در لبنان و روحی که شهید سید حسن نصرالله آن را مجسم کرد، بنگرید و به غیرت مردم عراق که برای فتوای مقدس برخاستند تا از امنیت سراسر منطقه دفاع کنند.
ثباتی که کشورهای ما امروز از آن بهرهمندند، تصادفی نیست؛ بلکه میوه همان خون پاکی است که زمین را سیراب کرد؛ خون رهبران شهیدی که فراتر از طایفهگرایی و حزبگرایی ایستادند؛ مانند سید حسن نصرالله، شیخ احمد یاسین، حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس، اسماعیل هنیه، یحیی السنوار، فتحی شقاقی و همه کسانی که راه آنان را ادامه دادند.
آنان «سند حق»ی هستند که جعلپذیر نیست و حجتی کوبندهاند که همه توجیهات باطل در برابر آن ناتوان میماند.
سوم: نمادشناسی «امام شهید خامنهای» و صفبندی جهانی
رویکرد «امام بزرگ خمینی که امام شهید خامنهای آن را مجسم کرد» ـ رضوان خدا بر هر دوی آنان باد ـ و حضور این رویکرد در وجدان آزادگان جهان، و نیز آنچه در صحنه عظیم حضور میلیونها عزادار مشاهده شد، حقیقتی آشکار است که نمیتوان آن را پنهان کرد.
این گردهمایی، تنها ابراز وفاداری به یک رهبر نیست؛ بلکه پایبندی به خطی راهبردی و اعتقادی است که استواری خود را در برابر جهانِ ظالم، بهعنوان الگویی بینظیر در عصر تاریکی، به اثبات رسانده است.
عشق مستضعفان به این جریان، عشقی برخاسته از آگاهی عمیق است؛ زیرا در آن، مدافعی صادق در برابر وحشیگری سرمایهداریِ ظالم و استکبار غرب یافتهاند؛ جریانی که برای تثبیت سلطه خود، شنیعترین جنایتها را مرتکب میشود.
این عشق، «حقیقتی» است که غرب از اعتراف به آن هراس دارد؛ زیرا به معنای شکست پروژه استعماری آنان برای رام کردن ملتهاست.
چهارم: جبهه توهم؛ هنگامی که هزینهکردن به حسرت تبدیل میشود
خداوند در کتاب محکم خود میفرماید:
إِنَّ ٱلَّذِینَ کَفَرُواْ یُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ لِیَصُدُّواْ عَن سَبِیلِ ٱللَّهِۚ فَسَیُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَکُونُ عَلَیْهِمْ حَسْرَةࣰ ثُمَّ یُغْلَبُونَۗ
امروز این آیه در عملکرد رسانههای کفر تجسم یافته است؛ رسانههایی که طی چهار دهه برای ساختن «توهم رسانهای» تلاش کردند؛ برای بدنام کردن، تجزیه کردن و ایجاد تردید. اما چون همه این تلاشها بر پایه توهم و باطل استوار بود، گویی هرگز وجود نداشتهاند.
تمام اموال هنگفت و تلاشهای طاقتفرسایی که در این کارزارها هزینه کردند، امروز جز حسرتی برای آنان به همراه نداشته است. آنان گمان میکردند میتوانند خورشید را با غربال فریب بپوشانند؛ اما سرانجام دریافتند که با جریانی روبهرو هستند که نه پول آن را متوقف میکند، نه تبلیغات آن را در هم میشکند و نه ترورها توان شکست دادنش را دارد.
نتیجهگیری: یقین به پیروزی
بنابراین، از هیاهوی آنان هراس نداشته باشید؛ زیرا همه این سر و صداها چیزی جز «کفی» نیست که از میان میرود. هدف آنان ترساندن شماست، زیرا نمیتوانند ادراک شما را از زشتی اعمال و ستم خود تغییر دهند.
دانش شما نسبت به آنچه به سود مردم است، و نسبت به حقیقتی عادلانه و آرمانی استوار، همچنان پابرجا و سربلند خواهد ماند.
آرام باشید؛ زیرا حق به جدال فراوان نیاز ندارد و حقیقت، خورشیدی است که غربال دروغها توان پوشاندن آن را ندارد.
ما امروز پیروزی را نه بهعنوان آرزویی دور، بلکه در پایداری خود زندگی میکنیم و آن را در بیداری آزادگان جهان لمس میکنیم.
فجر وعده الهی در افق نمایان است و کنار رفتن این ابرها، تنها مسئلهای از زمان و صداقت در عزم و اراده است؛ همانگونه که خداوند متعال فرمود:
فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقࣱّۖ وَلَا یَسْتَخِفَّنَّکَ ٱلَّذِینَ لَا یُوقِنُونَ
در مسیر خود با اعتماد گام بردارید؛ زیرا آنچه بر حق بنا شده است، فرو نمیپاشد و آنچه از آنِ خداست، پایدار میماند و استواری و یقین آن افزون میشود. ستمگران نیز خواهند دانست که به کدام بازگشتگاه بازخواهند گشت.
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