خون رهبر شهید، بذر اتحاد در جهان اسلام کاشت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اصغر مسعودی، مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور با حضور در جامعة‌المنتظر با آیت‌الله حافظ سید ریاض حسین نجفی، از مراجع و علمای برجسته پاکستان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

آیت‌الله نجفی با تبیین ابعاد شخصیتی رهبر شهید، اظهار کرد: امام خامنه‌ای، ولی فقیه، فقیهی برجسته و رهبری کم‌نظیر بودند که علاوه بر تقویت اقتدار و توانمندی جمهوری اسلامی ایران، جامعه را به اقامه نماز جمعه و جماعت، گسترش معنویت و انس با قرآن کریم و اهل‌بیت(ع) سوق دادند و فرهنگ فهم و عمل به آموزه‌های قرآن را در میان مردم نهادینه کردند.

رئیس وفاق‌المدارس الشیعه پاکستان با اشاره به آثار و برکات شهادت رهبر شهید گفت: خون این شهید موجب تقویت وحدت و همدلی در میان ملت ایران، امت اسلامی و حتی مستضعفان جهان شده است.

وی ادامه داد: همان‌گونه که خون حضرت اباعبدالله الحسین(ع) عامل احیای اسلام شد، خون رهبر شهید نیز موجب احیای روح اسلام، مکتب تشیع و جبهه مقاومت شد و سرمایه‌ای ارزشمند برای انسجام امت اسلامی به شمار می‌رود.

مدیر اعلای حوزه علمیه جامعة‌المنتظر لاهور افزود: خون سید الشهدا اسلام را زنده کرد و خون رهبر شهید اسلام و شیعه را زنده کرد، مسلمانان را متحد و مستضعفان عالم را امیدوار کرد.

آیت‌الله نجفی همچنین، حمایت کامل خود را از رهبر معظم جدید، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، اعلام و بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام و همدلی امت اسلامی در شرایط حساس کنونی تأکید کرد.

وی از اعزام هیئتی عالی‌رتبه از سوی جامعة‌المنتظر، به نمایندگی از وفاق‌المدارس الشیعه پاکستان، برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در تهران خبر داد و این اقدام را نشانه همبستگی علما و حوزه‌های علمیه پاکستان با ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران دانست.

مسعودی، مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور، ضمن ابلاغ مراتب سپاس و قدردانی جمهوری اسلامی ایران، از نقش مؤثر، هدایت‌های ارزشمند و حمایت‌های صمیمانه آیت‌الله حافظ سید ریاض حسین نجفی در برگزاری باشکوه مراسم بزرگداشت رهبر شهید در منار پاکستان تجلیل کرد.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز علمی، دینی و اجتماعی آیت‌الله حافظ سید ریاض حسین نجفی، اظهار کرد: حمایت‌ها، هدایت‌ها و مشارکت فعال معظم‌له و مجموعه جامعة‌المنتظر در برگزاری نشست تعزیتی روز ۲۲ آوریل ۲۰۲۶ به مناسبت شهادت رهبر شهید و نیز نقش‌آفرینی مؤثر در برگزاری اجتماع عظیم کنفرانس شهید امت در منار پاکستان در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۶، سهم تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف این برنامه‌ها داشت. وی افزود: حضور گسترده علما، طلاب و اقشار مختلف مردم، که با اهتمام گروه‌های مختلف و علمای بزرگ و همراهی جامعة‌المنتظر محقق شد، جلوه‌ای باشکوه از همبستگی ملت پاکستان با جمهوری اسلامی ایران، آرمان‌های انقلاب اسلامی و وحدت امت اسلامی را به نمایش گذاشت و بازتاب گسترده‌ای در محافل دینی، فرهنگی و رسانه‌ای پاکستان و ایران یافت.

مسعودی از مواضع حکیمانه و حمایت‌های مستمر آیت‌الله نجفی از وحدت امت اسلامی، جبهه مقاومت و آرمان‌های انقلاب اسلامی قدردانی کرد و این مواضع را سرمایه‌ای ارزشمند برای تقویت روابط فرهنگی و دینی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان دانست.

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