به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خانم صدیقه شاکری، معاون پژوهش جامعه الزهرا سلاماللهعلیها با اعلام انتشار فراخوان این همایش، اظهار داشت: دانش و پژوهش بانوان همواره نقش مؤثری در پیشرفت علمی و فرهنگی جوامع داشته است و امروز بیش از هر زمان دیگری، معرفی و حمایت از آثار ارزشمند بانوان پژوهشگر میتواند زمینهساز گسترش تعاملات علمی و تبادل تجربیات در سطح ملی و بینالمللی باشد.
معاون پژوهش جامعه الزهرا سلاماللهعلیها افزود: پنجمین همایش کتاب سال بانوان با رویکردی بینالمللی و پذیرش آثار به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی، فرصتی برای شناسایی، معرفی و تجلیل از آثار برگزیده بانوان پژوهشگر و توسعه همکاریهای علمی در حوزه علوم انسانی و اسلامی فراهم کرده است.
وی با اشاره به شرایط پذیرش آثار تصریح کرد: آثار منتشرشده در فاصله سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ در این همایش پذیرش میشوند و قالب آثار شامل تألیف، ترجمه، تصحیح، مقالات علمی ـ پژوهشی و رسالههای سطح چهار و دکتری دفاعشده توسط بانوان است.
معاون پژوهش جامعه الزهرا سلاماللهعلیها ادامه داد: آثار ارسالی باید در یکی از رشتهها و گرایشهای تفسیر و علوم قرآن، حدیث، منطق، فلسفه و کلام، اخلاق و عرفان، تاریخ و سیره، فقه و حقوق، اصول فقه و روششناسی، ادبیات و هنر، علوم تربیتی و روانشناسی، جامعهشناسی، ادیان و مذاهب، اقتصاد اسلامی، مهدویت، مدیریت و آیندهپژوهی ارائه شوند.
وی همچنین به محور ویژه این دوره از همایش با عنوان زن و خانواده اشاره کرد و گفت: موضوعاتی همچون زن مسلمان و هویت دینی در جهان معاصر، خانواده و سبک زندگی اسلامی در مواجهه با چالشهای جهانی، حجاب و عفاف از مبانی قرآنی تا مسائل جهانی، زن و عدالت جنسیتی در اندیشه اسلامی و مقایسه تطبیقی با رویکردهای معاصر، نقش زنان در صلح، مقاومت و حکمرانی جهانی، زن، رسانه و جنگ روایتها در عرصه بینالمللی، بانوان و تولید علم در حوزههای اسلامی و انسانی، گفتوگوی ادیان و تمدنها با محوریت زن و خانواده، زن مسلمان در مهاجرت، جوامع اقلیت و جهان غرب، بانوان و تمدن نوین اسلامی، زن مسلمان و کنشگری عفیفانه، سلامت زنان در ابعاد مختلف و نقشآفرینی بانوان در عرصه حکمرانی، تقنین و سیاستگذاری از جمله محورهای ویژه این همایش به شمار میروند.
شاکری در پایان خاطرنشان کرد: علاقهمندان میتوانند پس از ثبتنام در پایگاه اطلاعرسانی همایش، یک نسخه از اثر خود را ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا پایان بهمنماه ۱۴۰۵ تعیین شده است. همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر، مراجعه به پایگاه اینترنتی https://ksb.jz.ac.ir/، کانال اطلاعرسانی همایش در پیامرسان بله به نشانی ble.ir/ketabesal5 یا تماس با شمارههای ۰۲۵۳۲۱۱۲۱۸۶ و ۰۲۵۳۲۱۱۲۱۸۹ امکانپذیر است.
..........................
پایان پیام
نظر شما