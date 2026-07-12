به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌ الله «محسن اراکی» در پی حضور شکوهمند، کم‌نظیر و حماسی ملت بزرگ ایران در مراسم تشییع قائد شهید، با صدور پیامی از وفاداری، اخلاص و ثبات‌قدم مردم ولایتمدار ایران قدردانی کرد.

متن کامل بیانیه وی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ و عزیز و ولایتمدار ایران اسلامی

سلام و درود خدا و اولیای خدا بر شما که با حضورتان در مراسم حیرت‌انگیز تشییع قائد شهید و عظیم‌الشأن، دل مبارک امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف را شاد کردید و بار دیگر استحکام وفاداری خود را به ولایت امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین علیهم‌السلام به نمایش گذاشتید.

زبان از قدردانی این همه وفا و ثبات‌قدم به پیمان شما با خدا و رسول و ولایت امامات طاهر عاجز است. از خدای متعال مسئلت دارم خود سپاس از این همه اخلاص شما را به شما و کشور عزیز ایران با نزول برکاتش بر شما عنایت فرماید و پیروزی سریع و کامل و آسایش در همه امور برای شما تسریع فرماید.

و السلام علیکم و رحمة الله

محسن اراکی

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