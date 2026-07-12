به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه سلسله برنامه‌های فرهنگی و بازدیدهای علمی تدارک دیده شده از سوی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها برای مهمانان غیرایرانیِ مراسم تشییع امام شهید امت، این گروه از «شرکت با سلام» بازدید کردند تا از نزدیک با ظرفیت‌ها و الگوهای موفق کسب‌وکارهای نوین و مردم‌پایه در ایران آشنا شوند.

در این دیدار، مهندس حدادزاده، معاون شرکت، ضمن خوش‌آمدگویی به هیئت بازدیدکننده، به تبیین فعالیت‌ها و راهبردهای کلان این مجموعه پرداخت. ایشان محور اصلی فعالیت‌های این شرکت را «فعال‌سازی کسب‌وکارهای خانگی مردم‌پایه» عنوان کرد و توضیح داد که چگونه این مجموعه با ایجاد شبکه‌ای هوشمند از عرضه و تقاضا و برقراری ارتباط مستقیم میان تولیدکننده (فروشنده) و مصرف‌کننده، توانسته است گامی موثر در جهت تسهیل فرآیندهای اقتصادی بردارد.

یکی از نکات برجسته این بازدید که توجه مهمانان بین‌المللی را به خود جلب کرد، الگوی مدیریتی و فنی این شرکت بود. طبق توضیحات ارائه‌شده، این مجموعه حاصل یک دهه تلاش مستمر و جهادی جمعی از جوانان متخصص، متدین و ولایی است که با تکیه بر دانش بومی و فناوری‌های نوین، موفق شده‌اند این مجموعه را از یک ایده اولیه به یکی از شرکت‌های پیشرو و برتر در سطح ملی تبدیل کنند.

این بازدید فرصتی مغتنم برای مهمانان خارجی فراهم آورد تا علاوه بر آشنایی با ظرفیت‌های اقتصادی کشور، با رویکردهای نوینِ مدیریت کسب‌وکارهای اجتماعی که بر پایه توانمندسازی آحاد مردم بنا شده است، از نزدیک آشنا شوند.

..........................

پایان پیام