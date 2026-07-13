به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـمرکز رسانه‌ای بسیج مردمی عراق در گزارشی جامع درباره تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، جزئیات دقیقی از ابعاد مختلف این مراسم عظیم را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، پیکر مطهر آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، روز سه‌شنبه ۷ ژوئیه (۱۶ تیرماه) در فرودگاه نجف اشرف مورد استقبال گسترده قرار گرفت و تشییع شد. مراسم تشییع در عراق از ساعت ۲۱:۳۰ روز سه‌شنبه آغاز شد و تا ساعت ۹ صبح روز پنج‌شنبه به مدت ۳۵ ساعت ادامه یافت و شامل سه مرحله استقبال، تشییع و وداع بود.

مرکز رسانه‌ای بسیج مردمی عراق اعلام کرد که در این مراسم عظیم، ۱۰ میلیون نفر در شهرهای کربلای معلی و نجف اشرف حضور پیدا کردند. تشییع‌کنندگان در نجف اشرف که مساحت حضورشان در حدود ۱۳ کیلومتر مربع بود، مسافت ۶ کیلومتر را در مدت ۱۱ ساعت پیمودند. در کربلای معلی نیز مسیر تشییع به طول ۳۹ کیلومتر بود که در حدود ۱۳ ساعت طی شد.

برای پوشش خبری این مراسم تاریخی، چهار هزار و ۳۰۰ خبرنگار و روزنامه‌نگار حضور یافتند که از این تعداد، سه هزار و ۳۰۰ نفر عراقی و یک هزار نفر از کشورهای خارجی بودند. مدیریت رسانه‌ای بسیج مردمی عراق با اتخاذ تدابیر ویژه، نظارت، هماهنگی و پوشش کامل این مراسم را بر عهده داشت.

اقدامات گسترده مدیریت رسانه‌ای

مدیریت رسانه‌ای بسیج مردمی عراق در این مراسم اقدامات گسترده‌ای از جمله تهیه دوربین‌های حرفه‌ای، مدیریت فرایندها، انتقال ماهواره‌ای تصاویر، پخش مستقیم و زنده، هماهنگی رسانه‌ای، تصویربرداری هوایی، تدوین و تحریر و توزیع اخبار و نشر در فضای مجازی را انجام داد.

پخش زنده مراسم از زمان رسیدن پیکر مطهر امام شهید به فرودگاه نجف تا زمان خروج آن از عراق به صورت مستمر ادامه داشت. در این مدت ده‌ها میلیون تصویر، نماهنگ و خبر در رسانه‌های مختلف منتشر شد. با پخش تصاویر کلین (بدون آرم)، ده‌ها شبکه تلویزیونی و ماهواره‌ای به پخش مراسم پیوستند.

اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی و اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های عراق در نقل اخبار این مراسم گام‌های موثری برداشتند. در میان نهادهای رسمی، سازمان رسانه‌ها و ارتباطات عراق و رایزنی فرهنگی سفارت ایران در بغداد تلاش‌های زیادی برای تسهیل پوشش خبری انجام دادند.

همچنین تصویربرداران حرفه‌ای، تولیدکنندگان محتوا، خبرنگاران افتخاری و سکوهای دیجیتال برای پوشش گسترده این مراسم حضور داشتند.

در بعد سازمانی، کمیته عالی ناظر بر مراسم تشییع به ریاست احسان العوادی، در فراهم کردن خدمات و برآورده کردن خواسته‌های رسانه‌ها با موفقیت کامل عمل کرد. در تمام زمان برگزاری مراسم، فالح الفیاض، رئیس سازمان بسیج مردمی عراق، و عبدالعزیز المحمداوی، رئیس ستاد بسیج مردمی، حضور فعال داشتند.

برای تأمین امنیت مراسم، هماهنگی خوب و موثری میان فرماندهی عملیات مشترک، فرماندهی عملیات کربلا، مدیریت پلیس نجف اشرف و کربلای معلی، فرماندهی عملیات فرات بسیج مردمی و گردان‌های این سازمان برقرار بود. در زمینه خدمات، اقدامات مناسب و موثری از سوی مدیریت‌های محلی در استان‌های نجف و کربلا، وزارتخانه‌های مربوط و مدیریت خدمات بسیج مردمی صورت گرفت.

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