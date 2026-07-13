به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ این پویش که قرار است روز سهشنبه با حضور شماری از مسئولان، نمایندگان مجلس، پزشکان و فعالان اجتماعی رونمایی شود، علاوه بر ثبت اطلاعات و زندگینامه کودکان شهید، بستری برای روایت خاطرات خانوادهها و همچنین بیان تجربههای کودکان مجروح فراهم میکند. برگزارکنندگان معتقدند این اقدام، ضمن حفظ حافظه جمعی، به روند التیام آسیبهای روانی بازماندگان نیز کمک خواهد کرد.
بنیانگذار این طرح اعلام کرد اطلاعات اولیه پروژه با اتکا به دادههای وزارت بهداشت لبنان و تکمیل آن از طریق منابع میدانی، پایگاههای اینترنتی و ارتباط مستقیم با خانوادهها گردآوری شده و تاکنون حدود ۹۰ درصد اسامی کودکان شهید ثبت شده است. همچنین پس از رونمایی رسمی، امکان مشارکت خانوادهها برای تکمیل اطلاعات و ثبت روایتهای شخصی فراهم خواهد بود.
دستاندرکاران این ابتکار، «دانههای دل» را صرفاً یک پروژه مستندسازی نمیدانند، بلکه آن را ابزاری برای پشتیبانی از روندهای حقوقی و بینالمللی در مستندسازی جنایتهای رژیم صهیونیستی و پیگیری مسئولیت عاملان آن عنوان میکنند. به گفته آنان، حفظ روایت قربانیان غیرنظامی و انتقال این خاطرات به نسلهای آینده، بخشی از تلاش جامعه مدنی لبنان برای صیانت از حقیقت و مقابله با فراموشی این جنایتها است.
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