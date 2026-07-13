به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بسام الهاشم در گفت‌وگو با پایگاه خبری «العهد» اظهار داشت «توافق چارچوب» تا زمانی که به تصویب هیئت وزیران و پارلمان لبنان نرسد، هیچ ارزش حقوقی و الزام‌آوری ندارد. وی همچنین با اشاره به وجود اسناد و چارچوب‌های بین‌المللی از جمله قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و ابتکار صلح عربی، تدوین توافقی جدید را غیرضروری و زمینه‌ساز اختلافات داخلی توصیف کرد.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در جنگ نتوانست اهداف راهبردی خود را محقق کند و موفق به از بین بردن توان بازدارندگی مقاومت نشد، گفت دولت لبنان به جای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برای تقویت موقعیت خود در مذاکرات، امتیازهایی را واگذار کرده که دشمن در میدان نبرد به دست نیاورده بود. الهاشم همچنین برخی بندهای توافق، از جمله موضوع «مناطق آزمایشی»، را مغایر با حاکمیت ملی دانست و آن را اعطای اختیارات بی‌سابقه به رژیم صهیونیستی برای ارزیابی عملکرد دولت و ارتش لبنان عنوان کرد.

این شخصیت سیاسی لبنانی در ادامه نسبت به هرگونه تلاش برای کشاندن ارتش لبنان به رویارویی با مقاومت هشدار داد و آن را تهدیدی برای وحدت ملی و ثبات داخلی کشور دانست. وی با تأکید بر اینکه مخالفت با این توافق باید در چارچوب‌های سیاسی و قانونی دنبال شود، از همه جریان‌های لبنانی خواست با حفظ وحدت و پرهیز از هرگونه فتنه داخلی، از منافع و حاکمیت ملی لبنان صیانت کنند.

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