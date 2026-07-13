تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه؛ ۱۰ شهید و چندین زخمی در ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند در نتیجه حملات پهپادی، هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این باریکه، طی شبانه‌روز گذشته ۱۰ فلسطینی به شهادت رسیده و تعدادی دیگر زخمی شده‌اند. از جمله این حملات، هدف قرار گرفتن یک منزل مسکونی در شرق اردوگاه المغازی و نیز چادر آوارگان در منطقه القادسیه در غرب خان‌یونس بود که چند شهید و زخمی بر جای گذاشت.

شهر غزه در این مدت شاهد شدیدترین حملات بود؛ به‌طوری‌که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی یک کارگاه آهنگری را با چهار موشک هدف قرار دادند که در پی آن چهار فلسطینی به شهادت رسیدند. همچنین مناطق الصبره، الزیتون و الشجاعیه نیز هدف بمباران و گلوله‌باران قرار گرفتند و چندین نفر دیگر زخمی شدند. در میان شهدا، نام کودک ۹ ساله فلسطینی «تالا جمعه ابومطر» نیز دیده می‌شود که بر اثر تیراندازی نظامیان صهیونیست در اردوگاه النصیرات به شهادت رسید.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد از زمان آغاز آتش‌بس تاکنون شمار شهدای ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به یک هزار و ۱۰۰ نفر و تعداد مجروحان به ۳ هزار و ۵۴۶ نفر رسیده است. این وزارتخانه همچنین شمار کل شهدای جنگ غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون را ۷۳ هزار و ۲۲۳ نفر و تعداد مجروحان را ۱۷۳ هزار و ۶۵۴ نفر اعلام کرد.

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