معاون کنسولی وزارت خارجه ایران وارد کابل شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وحید جلال‌زاده، معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، وارد کابل شد و مورد استقبال سفیر و مقامات افغان قرار گرفت.

صفحه رسمی سفارت ایران در کابل امروز (دوشنبه ۲۲ تیر) با انتشار پیامی از سفر جلال‌زاده خبر داد و هدف اصلی این سفر را برگزاری «پنجمین نشست کمیسیون مشترک کنسولی» بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و دیدار با مقامات این کشور اعلام کرد.

انتظار می‌رود در این نشست موضوعاتی مانند تسهیل امور کنسولی، مسائل مربوط به اتباع ایرانی در افغانستان، بازگشت مهاجران، تجارت مرزی و همکاری‌های دوجانبه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

گفتنی است در آستانه ۵ سالگی حکومت دوم طالبان در افغانستان، غیر از روسیه هیچ کشور دیگری این حکومت را به رسمیت نشناخته است؛ ولی روابط اقتصادی و دیپلماتیک میان کشورها و حاکمان فعلی افغانستان همچنان وجود دارد.

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