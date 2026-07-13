به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع اهل‌بیت کنیا با همکاری مؤسسه «Bilal Muslim Mission of Kenya»، روز گذشته ۲۸ محرم ۱۴۴۸ (۲۱ تیر ۱۴۰۵)، مراسم سوگواری و بزرگداشت رهبر شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) را در مرکز امام رضا (علیه‌السلام) واقع در منطقه «متونگوه» شهر مومباسا برگزار کرد.

این مراسم با حضور جمعی از علما، شخصیت‌های دینی، سادات و مؤمنان از مناطق مختلف کنیا برگزار شد. شرکت‌کنندگان با هدف گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و تجدید پیمان با آرمان‌های جهاد، عدالت‌خواهی و حق‌طلبی که ایشان در طول زندگی خویش به آن پایبند بودند، گرد هم آمدند.

این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و سپس دعاها و مرثیه‌هایی در بزرگداشت امام شهید و دیگر شهدای امت اسلامی قرائت گردید. در ادامه، سخنرانان مختلف در جایگاه حاضر شده و درباره زندگی، اندیشه‌ها و نقش برجسته امام شهید در اعتلای اسلام، دفاع از امت اسلامی و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار جهانی سخنرانی کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم تأکید کردند که میراث و مکتب امام شهید همچنان در دل‌های آزادگان و عدالت‌خواهان جهان زنده خواهد ماند. آنان با تجلیل از رهبری حکیمانه، مواضع استوار در دفاع از مظلومان و عمر پربرکت ایشان در خدمت به دین خدا و مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، یاد و خاطره آن شهید والامقام را گرامی داشتند.

سید ادروسی، یکی از سخنرانان این مراسم، امام شهید را رهبری توصیف کرد که با صلابت و استقامت از اسلام دفاع می‌کرد و همواره پشتیبان مظلومان جهان بود. وی افزود: زندگی امام شهید نمونه‌ای روشن از ایثار، شجاعت و رهبری اسلامی مبتنی بر عدالت، حق‌طلبی و مسئولیت‌پذیری بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی ساموجا نیز در سخنانی به جایگاه امام شهید به عنوان یک رهبر دینی و سیاسی پرداخت و اظهار داشت: امام شهید نقش برجسته‌ای در تقویت وحدت امت اسلامی، ترویج اندیشه‌های انقلاب اسلامی و دعوت مسلمانان به ایستادگی در برابر ستمگران و دشمنان اسلام ایفا کرد.

این مراسم با قرائت دعای پایانی برای امام شهید و تمامی شهدای امت اسلامی به پایان رسید. حاضران نیز بر ضرورت ادامه دادن راه، ارزش‌ها و آرمان‌های امام شهید در خدمت به مسلمانان و دفاع از مستضعفان و مظلومان در هر نقطه از جهان تأکید کردند.

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