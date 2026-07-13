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برگزاری نخستین مجمع اقتصادی سوریه و آمریکا با محوریت سرمایه‌گذاری و بازسازی

۲۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۲
کد مطلب: 1839752
برگزاری نخستین مجمع اقتصادی سوریه و آمریکا با محوریت سرمایه‌گذاری و بازسازی

نخستین مجمع اقتصادی سوریه و آمریکا روز دوشنبه در دمشق با حضور مقام‌های دولتی، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی دو کشور آغاز به کار کرد. این نشست با تمرکز بر بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه نفت، گاز و پروژه‌های بازسازی، هم‌زمان با آغاز روند لغو قرار گرفتن نام سوریه در فهرست کشورهای حامی تروریسم از سوی دولت آمریکا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در این مجمع که با همکاری وزارت اقتصاد و صنعت سوریه و شورای بازرگانی سوریه و آمریکا برگزار شد، مقام‌های دو طرف از آغاز مرحله‌ای تازه در روابط اقتصادی سخن گفتند. نضال الشعار، وزیر اقتصاد سوریه، تصمیم‌های اخیر واشنگتن را گامی در رفع موانع تجارت و سرمایه‌گذاری دانست و عصام غریواتی، رئیس شورای بازرگانی سوریه و آمریکا، این نشست را نشانه‌ای از احیای همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور توصیف کرد.

در بخش انرژی نیز مسئولان سوری از برنامه‌های دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز خبر دادند و اعلام کردند چندین تفاهم‌نامه با شرکت‌های بین‌المللی به قراردادهای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. در مقابل، مقام‌های آمریکایی با اشاره به آغاز روند ادغام دوباره سوریه در نظام مالی جهانی، از آمادگی شرکت‌های آمریکایی برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این کشور و مشارکت در روند بازسازی و احیای اقتصاد سوریه خبر دادند.

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