به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در این مجمع که با همکاری وزارت اقتصاد و صنعت سوریه و شورای بازرگانی سوریه و آمریکا برگزار شد، مقام‌های دو طرف از آغاز مرحله‌ای تازه در روابط اقتصادی سخن گفتند. نضال الشعار، وزیر اقتصاد سوریه، تصمیم‌های اخیر واشنگتن را گامی در رفع موانع تجارت و سرمایه‌گذاری دانست و عصام غریواتی، رئیس شورای بازرگانی سوریه و آمریکا، این نشست را نشانه‌ای از احیای همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور توصیف کرد.

در بخش انرژی نیز مسئولان سوری از برنامه‌های دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز خبر دادند و اعلام کردند چندین تفاهم‌نامه با شرکت‌های بین‌المللی به قراردادهای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. در مقابل، مقام‌های آمریکایی با اشاره به آغاز روند ادغام دوباره سوریه در نظام مالی جهانی، از آمادگی شرکت‌های آمریکایی برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این کشور و مشارکت در روند بازسازی و احیای اقتصاد سوریه خبر دادند.

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