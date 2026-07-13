به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش علمی و یادبودی به مناسبت بزرگداشت امام شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)، روز شنبه ۲۶ محرم ۱۴۴۸ (۲۰ تیر ۱۴۰۵) در فضایی آکنده از احترام، اندوه و معنویت توسط مؤسسه توسعه اسلامی «فلاح» در شهر دارالسلام تانزانیا برگزار شد.

حاضران در این همایش از سخنرانی‌های متعددی بهره‌مند شدند که در آن‌ها به زندگی، رهبری حکیمانه، مواضع استوار امام شهید در برابر استکبار جهانی و نقش بی‌بدیل ایشان در تقویت وحدت امت اسلامی پرداخته شد. شرکت‌کنندگان تأکید کردند که میراث ارزشمند امام شهید همچنان الهام‌بخش نسل‌های آینده در مسیر دفاع از حق، عدالت و عزت مسلمانان خواهد بود.

شیخ شعبان پمبه، امام مسجد «متامبانی» در شهر دارالسلام، با تجلیل از شخصیت امام شهید اظهار داشت: «امت اسلامی یکی از بزرگ‌ترین چراغ‌های هدایت خود را در زمانی از دست داد که بیش از هر زمان دیگری به رهبرانی شجاع، حکیم و استوار نیازمند بود.»

وی همچنین به تلاش‌های خستگی‌ناپذیر امام شهید در دفاع از مستضعفان، حمایت از مظلومان و پاسداری از اسلام و مصالح امت اسلامی اشاره کرد.

شیخ شفیع باسالم در سخنان خود نقش برجسته امام شهید را در تعمیق اندیشه اسلامی، احیای فرهنگ خودباوری و تقویت همبستگی مسلمانان مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: «زندگی امام شهید نمونه‌ای کامل از رهبری مبتنی بر علم، تقوا، عدالت و فداکاری در راه دین و خدمت به جامعه اسلامی بود.»

امام شهید، نماد مبارزه با ظلم و استکبار در عصر حاضر

شیخ حسین زبیری نیز با اشاره به روحیه میهن‌دوستی، شجاعت و ایثار امام شهید گفت: «ایشان در تمام دوران زندگی خود با قاطعیت از مستضعفان و مظلومان، فارغ از مرزهای جغرافیایی، دفاع می‌کرد و همین موضع استوار، وی را به نماد مبارزه با ظلم و استکبار در عصر حاضر تبدیل کرده است.»

شرکت‌کنندگان در این همایش تأکید کردند که مباحث و آموزه‌های مطرح‌شده، انگیزه‌ای تازه برای پایبندی بیشتر به ارزش‌های اسلامی، تقویت وحدت مسلمانان و استمرار مسیر عدالت، حق‌طلبی و ایثار که امام شهید در تمام عمر خود بر آن پافشاری داشت، در آنان ایجاد کرده است.

آنان همچنین خاطرنشان کردند که بزرگداشت رهبران الهی تنها با برگزاری مراسم تحقق نمی‌یابد، بلکه با عمل به آرمان‌ها و آموزه‌های آنان معنا پیدا می‌کند.

در پایان این همایش، برگزارکنندگان با سپاس از خداوند متعال به خاطر توفیق برگزاری این گردهمایی علمی و معنوی، از علما، میهمانان، شرکت‌کنندگان و همه کسانی که به هر نحو در برگزاری این برنامه نقش داشتند، قدردانی کردند و بر ادامه برگزاری برنامه‌های فرهنگی و علمی با هدف گسترش معارف اسلامی، تقویت وحدت امت اسلامی و گرامیداشت یاد و راه رهبرانی که جان خود را در راه دفاع از دین و عدالت فدا کرده‌اند، تأکید کردند.

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