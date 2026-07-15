به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمد صافی در مراسم تفسیر قرآن پیش از ظهر امروز در حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به فضای نزول سوره آل عمران در مدینه و هم‌زمانی آن با جنگ احد، اظهار داشت: حدود شصت آیه از این سوره به ماجرای جنگ احد اختصاص دارد که نشان از اهمیت والای این حادثه در تاریخ صدر اسلام دارد.

وی افزود: در جنگ احد گروهی از مسلمانان به دلیل سرپیچی از فرمان پیامبر(ص) دچار ضربه شدند و نزدیک بود پیروزی را از دست بدهند؛ اما خداوند با لطف خود آنان را یاری کرد و از این جنگ پیروز بیرون آمدند.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت در ادامه به تفسیر آیه ۱۴۵ سوره آل عمران پرداخت و با تبیین دو نکته اساسی این آیه گفت: نخست آنکه مرگ هر انسانی سرنوشتی حتمی و از پیش تعیین‌شده دارد و ترس از مرگ نباید موجب فرار از جهاد و دفاع از حق شود و دوم آنکه سنت الهی بر این اساس است که هر کس برای رسیدن به دنیا تلاش کند، اسباب آن برایش فراهم می‌شود و هر کس خواهان آخرت باشد، خداوند به او عطا می‌کند.

وی ادامه داد: دشمنان نیز با تلاش و همت خود در عرصه‌های نظامی، تکنولوژی و تاکتیک‌های جنگی پیشرفت کرده‌اند و این پیشرفت مختص جبهه حق نیست؛ بلکه قانون دنیا بر این اساس استوار است که تلاش، نتیجه‌بخش است.

این مفسر قرآن در ادامه با اشاره به آیات ۱۴۶ و ۱۴۷ سوره آل عمران، افزود: خداوند در این آیات به مسلمانان هشدار می‌دهد که آنان اولین قومی نیستند که در راه خدا کشته شده و کشته داده‌اند. در تاریخ، پیامبران الهی و یارانشان که با خدا ارتباطی عمیق داشتند، بارها در مسیر تحقق آرمان‌های الهی جنگیدند و به شهادت رسیدند. نکته مهم آنکه آنان هرگز سست نشدند، احساس ضعف نکردند و به زاری و تضرع در برابر دشمن نیفتادند. خداوند صابران را دوست دارد و رسیدن به پیروزی، جز با صبر و استقامت میسر نخواهد شد.

صافی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیات بعدی که به مناجات یاران انبیا با خداوند می‌پردازد، گفت: آنان با وجود تمام تلاش‌هایشان، خود را مقصر می‌دیدند و خداوند نیز در برابر این تواضع و خضوع، هم پاداش دنیا یعنی پیروزی و هم پاداش آخرت را به ایشان عطا فرمود.

وی در پایان با تطبیق این آیات بر شرایط کنونی جامعه اسلامی، از همه مؤمنان خواست تا رهرو مسیر انبیا و یارانشان باشند و در جنگ تحمیلی و ظالمانه امروز، امام خود و دینشان را یاری کنند و با صبر و استقامت، هرگز دچار ضعف، سستی و تضرع در برابر دشمن نشوند.

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