شیخ عیسی قاسم: مذهب شیعه در بحرین با خطر موجودیتی مواجه شده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله شیخ عیسی قاسم، عالم بحرینی، تاکید کرد: حقوق سیاسی شهروندان شیعه در بحرین و حقوق عمومی شهروندی آنها به شدت ضعیف شده است به طوری که تقریبا چیزی از آنها باقی نمانده و سلب حقوق آنها بسیار گسترده و بیش از حد شده است.
طبق اعلام تارنمای جمعیت الوفاق، این عالم دینی بحرین در ادامه اظهار کرد: هیچ جایی برای سهلانگاری در بازگرداندن این حقوق وجود ندارد و جدیت در مطالبه آنها باید ادامه یابد و باید روزی باید فرا برسد که این حقوق به کسانی که از نظر دینی و قانونی صاحب آن هستند، بازگردانده شود.
آیتالله شیخ عیسی قاسم همچنین تاکید کرد: سرنوشت مذهب شیعه در بحرین، علما، سخنرانها، نویسندگان، معلمان و به طور کلی مبلغان آن و کسانی که به سوالات شهروندان درباره مبانی و فقه آن پاسخ میدهند، در معرض تهدید جدی موجودیتی قرار دارد و این شامل گروگانهای زندانها، محاکمههای ناعادلانه و سایر موارد است.
برجستهترین مرجع دینی بحرین در پایان نیز گفت: آیا در سرزمین پهناور اسلام و مسلمانان در میان مردم یا دولت کسی هست که از ظلم نهی کند، به نیکی فرمان دهد، یا برای خدا خشمگین شود؟! ای یاریدهندهی ستمدیدگان، ما را یاری کن چراکه تو از میان بندگانت، ستمگران و ستمدیدگان را بهتر میشناسی.
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