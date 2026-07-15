به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین شکرگزاری و بیعت المصطفائیان با ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، با حضور اساتید و طلاب غیرایرانی مجتمع آموزش عالی فقه جامعه‌المصطفی، پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در مسجد این مجتمع برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مجید تلخابی، رئیس مجتمع آموزش عالی فقه جامعه‌المصطفی، در این مراسم با اشاره به تقابل تاریخی جبهه حق و باطل، اظهار کرد: مشرکین و منافقین در حضور پیامبر گرامی اسلام نتوانستند به اهداف خود برسند، از این رو امید به پیشبرد اهداف شوم خود پس از فقدان نبی(صلی الله علیه و آله) داشتند.

وی افزود: در زمان حضرت ائمه اطهار علیهم‌السلام نیز این تقابل و جنگ همواره بوده، اما مدافعانی مانند حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها و دیگر روشنگران تاریخ مهر بطلانی بر جبهه باطل زده و راه نفوذ را بر آنها بستند.

رئیس مجتمع آموزش عالی فقه خاطرنشان کرد: اکنون در نقطه حساسی از تاریخ به سر می‌بریم و شیاطین کنونی در انتظار رخنه به صفوف مؤمنان هستند، اما به برکت رهبر حاضر ما حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، این فرصت از آنها گرفته خواهد شد و راهی به اهداف شوم پیدا نخواهند کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین تلخابی، با اشاره به ارادت خاص علامه مصباح یزدی به امام شهید و ابراز آن در آثار برجای مانده از ایشان، بیان نمود: این جمله معروف این عالم متفکر و فیلسوف شیعی "اگر شبانه‌روز برای شکر نعمت رهبری سر به سجده بگذاریم جا دارد" به خوبی نمایانگر اهمیت نعمت ولایت در سیره و نگاه ایشان بود.

تربیت امام ما توسط امام شهید

وی ابراز نمود: یکی از ویژگی‌های امام شهید، تربیت امام عزیز ما بود. هرچند امام شهید در پی تربیت انسان عالم مجاهد بودند، اما این تربیت به گونه‌ای متعالی بود که مجلس خبرگان رهبری جز معظم‌له، کسی را شایسته این جایگاه خطیر ندانست.

رئیس مجتمع آموزش عالی فقه با بیان اینکه رهبر عزیز ما نسبت به حفظ شئون امام شهید بسیار حساس بوده و هستند، ادامه داد: خود از معظم‌له (آقاسید مجتبی) شنیدم که بعضی از اوقات در پی فرصتی برای انتقال مطلب مهمی به امام بودم ولی با خود می‌گفتم که وقت ایشان برای میلیون‌ها نفر هست، مراعات و احتیاط می‌کردم و فرصت وضو گرفتن ایشان را مناسب برای این کار می‌دیدم.

وی اضافه نمود: معظم‌له، پیشنهادهای اطرافیان برای عضویت در جامعه مدرسین و خبرگان رهبری را به خاطر پرهیز از ایجاد حاشیه برای امام شهید قبول نمی‌کردند و این گونه در هر اقدامی، احتیاط در حفظ شخصیت و شئون ولایت داشتند و از طرف مقابل نیز امام شهید بسیار به حفظ شخصیت و جایگاه فرزند برومند خویش آقاسید مجتبی اهتمام داشته و ایشان را بزرگ می‌شمردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین تلخابی خاطرنشان کرد: بارها شاهد بودم که نامه‌های درخواست ناشناس به حضرت آقاسید مجتبی می‌رسید و بعدها از افراد مسئول متعددی می‌شنیدم که حضرت آقا از آنها پیگیری جداگانه‌ای می‌کردند که حق صاحب ناشناس نامه از بین نرود.

ماجرای شهید سید حسن نصرالله و رضایت امام شهید

وی اضافه نمود: در تدارک برنامه اجلاسیه ویژه و مهمی از اساتید قم در پی ارسال پیام تصویری از شهید والامقام سید حسن نصرالله به اجلاسیه بودیم و مناسب‌ترین فرد برای تحقق این خواسته را واسطه‌گری حضرت آقاسید مجتبی دیدیم. به محضر ایشان رفتیم و موضوع را در میان گذاشتیم. بعد ایشان مطلب را به یکی از معتمدین لبنانی که به محضر امام شهید مشرف شده بود، در حضور امام شهید مطرح کردند و امام شهید هم زیر لب فرمودند "خوب است". بعد مدت کوتاهی کلیپ تصویری بسیار قابل استفاده سید حسن به دست ما رسید و در اجلاسیه استفاده کردیم.

بعدها از حضرت آقا سید مجتبی شنیدیم که وقتی شهید سید حسن نصرالله شنیدند حضرت آقا این خواسته را با تعبیر "خوب است" تأیید فرمودند، بلافاصله به اطرافیان گفتند "کاری که رهبرم به آن رضایت دارند و آن را خوب بدانند را زود انجام می‌دهم" و در مدت کوتاهی پیام تصویری را به ما رساندند.

این عضو هیأت علمی جامعه‌المصطفی، در پایان، با تأکید بر این که اطاعت قلبی از ولی فقیه و امام مسلمین به کار انسان برکت می‌دهد، اضافه کرد: کاری که علی‌الاصول مخالف نظر ولی الهی باشد، برکت ندارد و اگر قدم و گامی، رضایت ولی زمان را به همراه داشته باشد، به یقین دارای برکت می‌شود. این ویژگی خاص شهید سید حسن نصرالله بود که به تعبیر علامه مصباح یزدی، همواره مطیع محض ولایت بودند که باید درسی برای ما طلاب باشد.

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