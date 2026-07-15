خلع سلاح محافظان مساجد شیعیان در هرات از سوی طالبان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در استان هرات افغانستان گزارش می‌دهند که حکومت طالبان بدون اطلاع قبلی، محافظان امنیتی مساجد اهل تشیع را خلع سلاح کرده است. این اقدام نگرانی‌های جدی و گسترده‌ای را درباره امنیت نمازگزاران شیعه و اماکن مذهبی در این استان برانگیخته است.

به گفته منابع آگاه، این نیروهای محافظ از زمان حکومت پیشین افغانستان مسئولیت تأمین امنیت شماری از مساجد شیعیان را بر عهده داشتند و حتی پس از بازگشت طالبان به قدرت نیز در چارچوب ساختارهای امنیتی به فعالیت خود ادامه می‌دادند. منابع تأکید می‌کنند که این محافظان در سال‌های گذشته نقش کلیدی در جلوگیری از حملات گروه داعش ایفا کرده‌اند. با این حال، طالبان تاکنون هیچ توضیح رسمی درباره علت این تصمیم یا تدابیر جایگزین برای حفاظت از مساجد ارائه نکرده‌اند.

برخی ساکنان هرات می‌گویند پس از خلع سلاح این نیروها، برخی از شیعیان از بیم حملات احتمالی، حضور خود در نماز جماعت را کاهش داده‌اند. این نگرانی در حالی مطرح می‌شود که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰، دست‌کم هفت حمله هدفمند علیه شیعیان هرات ثبت شده است. تازه‌ترین مورد، حمله مسلحانه به مسجد امام زمان(ع) در شهرستان گذره در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ بود که دست‌کم شش نمازگزار از جمله امام جماعت را شهید و داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. در پی آن حمله، سازمان ملل متحد از طالبان خواسته بود حفاظت از اقلیت‌های مذهبی را تقویت کنند.

این تحول، چالش‌های بلندمدت امنیت اقلیت‌های مذهبی و حفاظت از اماکن مقدس در افغانستان را برجسته می‌کند. در حال حاضر، هیچ واکنش رسمی از سوی مقام‌های طالبان منتشر نشده و وضعیت امنیت مساجد شیعیان در هرات همچنان مبهم است.

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