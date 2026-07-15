گزارش یدیعوت آحرونوت از احتمال سفر نتانیاهو به واشنگتن برای دیدار با ترامپ

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در تلاش است مقدمات دیدار نتانیاهو با رئیس‌جمهور آمریکا را فراهم کند، هرچند زمان نهایی این دیدار هنوز مشخص نشده است. به نوشته یدیعوت آحرونوت، تل‌آویو امیدوار است پیش از آغاز دور جدید مذاکرات احتمالی میان واشنگتن و تهران، ارزیابی‌ها و اطلاعات امنیتی خود را در اختیار مقام‌های آمریکایی قرار دهد.

این روزنامه همچنین مدعی شد یکی از اهداف نتانیاهو از سفر به واشنگتن، تأکید بر مواضع رژیم صهیونیستی درباره برنامه هسته‌ای ایران است. بر اساس این گزارش، تل‌آویو خواهان آن است که هرگونه توافق احتمالی، علاوه بر محدودیت‌های هسته‌ای، موضوعاتی مانند برنامه موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران را نیز در بر گیرد و با هرگونه حق غنی‌سازی برای تهران مخالفت شود.

یدیعوت آحرونوت در ادامه نوشت که این سفر در شرایطی مطرح شده است که روابط نتانیاهو و ترامپ پس از جنگ اخیر با ایران با چالش‌هایی مواجه شده و همزمان واشنگتن خواستار کاهش حضور نظامی رژیم صهیونیستی در سوریه و لبنان شده است.

به گزارش این روزنامه، نتانیاهو همچنین احتمال دارد در جریان سفر خود در مراسم تشییع سناتور جمهوری‌خواه، لیندسی گراهام، که قرار است هفته آینده در واشنگتن برگزار شود، شرکت کند.

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