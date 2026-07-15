اسرائیل هیوم: ترامپ نتانیاهو را به ازسرگیری مذاکرات با سوریه ترغیب کرده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نوشته «اسرائیل هیوم»، ترامپ در تماسهای اخیر خود با نخستوزیر رژیم صهیونیستی، درخواست دمشق برای خروج نیروهای این رژیم از خاک سوریه را مطرح کرده، اما آن را نه بهعنوان مطالبه آمریکا، بلکه بهعنوان یکی از موضوعات قابل بررسی در چارچوب مذاکرات آینده عنوان کرده است. بر اساس این گزارش، دو طرف درباره فراهم کردن مقدمات ازسرگیری گفتوگوها نیز رایزنی کردهاند.
این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشت که ترامپ معتقد است اقدامات اخیر «احمد الشرع- جولانی» نشاندهنده تمایل وی به حل نگرانیهای امنیتی رژیم صهیونیستی است، اما در تلآویو نسبت به این ارزیابی تردیدهای جدی وجود دارد. به ادعای این گزارش، مقامهای صهیونیستی علاوه بر انتقاد از عملکرد دولت سوریه در قبال برخی گروههای داخلی، نسبت به توان دمشق برای مقابله با گروههای مقاومت فعال در سوریه نیز ابراز تردید کردهاند.
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