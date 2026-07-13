اعلام قوانین جدید سفر اربعین برای اتباع خارجی/ «سند خادم» الزامی شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد اربعین با اعلام قوانین جدید سفر اربعین برای اتباع و مهاجران خارجی، تأکید کرد که مراجعه بدون مدارک به مرزها ممنوع است.

ستاد اربعین اعلام کرده است: «اتباع و مهاجران خارجی مقیم برای تشرف به زیارت اربعین، علاوه بر ثبت‌نام و بیمه در سامانه سماح باید سند خادم را دریافت کنند.» بر اساس این اعلام، در غیر این صورت و همچنین بدون این سند، این افراد اجازه خروج از مرزهای کشور را نخواهند داشت.

سال گذشته نیز برای مدیریت تردد اربعین محدودیت‌هایی برای اتباع خارجی اعمال شده بود، اما امسال علاوه بر الزام ثبت‌نام در سماح، دریافت سند خادم به‌عنوان مجوز اصلی سفر مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین صدور این سند در استان‌های مرزی ممنوع شده تا فرآیند اعزام منظم‌تر انجام شود.

بر اساس این گزارش، اتباع و مهاجران خارجی مجاز مقیم باید پیش از سفر، سند خادم سال جاری را از دفاتر کفالت استان محل سکونت خود دریافت کنند و بدون آن به مرزها مراجعه نکنند.

ستاد اربعین همچنین مسیرهای تردد اتباع را به شرح زیر تعیین کرده است:

اتباع مقیم از مرز شلمچه

اتباع غیرمقیم افغانستان، پاکستان و شبه‌قاره هند از مرز چذابه

اتباع کشورهای قفقاز، آسیای میانه و ترکیه از مرزهای خسروی، باشماق و تمرچین

بر اساس این گزارش، «مرز مهران فقط مختص زائران ایرانی است» و اتباع خارجی مجاز به تردد از این مرز نخواهند بود.

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