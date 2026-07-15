آغاز پویش ملی «نذر نور» به نیابت از رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین ملانوری رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، از راهاندازی پویش ملی «نذر نور» با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و اهدای مصحف شریف به مناطق روستایی و عشایری به نیابت از رهبر شهید انقلاب خبر داد.
وی افزود: این پویش در پیوند با آیینهای باشکوه تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و حرکت عظیم مردمی برای عرض ارادت به ایشان، شکل گرفته است.
رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، تأکید کرد: این حرکت، جلوهای از همراهی مردم با ارزشهای انقلاب و مسیر معنویت و خدمت است.
حجت الاسلام ملانوری با اشاره به هدف اصلی این پویش افزود: با توجه به اینکه متأسفانه برخی از مناطق روستایی و عشایری هنوز از دسترسی مستقیم به مصحف شریف بیبهره هستند، پویش نذر نور فرصتی فراهم کرده تا مردم بتوانند با مشارکت در این طرح، نور کلام الهی را به نقاط کمبرخوردار برسانند.
رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور خاطرنشان کرد: یکی از ویژگیهای متمایز این پویش، امکان انتخاب محل اهدای قرآن توسط نذرکنندگان است.
وی افزود: مردم میتوانند با انتخاب مساجد روستایی و عشایری، به طور مستقیم در رساندن این هدیه ارزشمند سهیم شوند که این امر موجب تقویت جریان مسجدمحور در این مناطق خواهد شد.
حجت الاسلام ملانوری در پایان از عموم علاقهمندان دعوت کرد تا با مراجعه به پایگاه اینترنتی agha.nazrnoor.ir، به نیابت از شهید انقلاب اسلامی در این حرکت نورانی مشارکت کرده و سهمی در گسترش فرهنگ قرآنی داشته باشند.
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