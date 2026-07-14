به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیرکل محیط زیست هرمزگان گفت: اعصای خانواده یکی از محیط بانان هرمزگان در حمله آمریکا به یک پست محیط بانی در شهرستان حاجی آباد شهید شدند.

«حبیب مسیحی تازیانی» روز سه شنبه در گفت و گویی افزود: اعضای خانواده محیط بان «جواد حسن زاده» در حمله بامداد سه شنبه آمریکا به پست سرمحیط بانی روستای سیدجوذر در شهرستان حاجی آباد واقع در شمال هرمزگان به شهادت رسیده اند.

مسیحی تازیانی ضمن تسلیت این رویداد تصریح کرد: اعضای خانواده این محیط بان شامل عروس و ۲ فرزند پسر وی بودند که در این حمله ددمنشانه که برگ جدیدی از رویکرد جنایتکارانه آمریکاست به شهادت رسیدند.

وی اضافه کرد: مصونیت عرصه های محیط زیستی و محیط بانان و تمام موارد این حوزه در تمام قوانین بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است.

مسیحی تازیانی خاطرنشان کرد: شهادت مظلومانه این خانواده بی گناه بی تردید مصداق جنایت جنگی است که لازم است تمام نهادهای بین‌المللی نسبت به آن واکنش نشان دهند.

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