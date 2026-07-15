به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ائمه معصومین (ع) در طول حیات خویش، مناجات‌های مختلفی را از خود به یادگار گذاشته‌اند که غالب این ادعیه در منابع مختلف شیعی روایت شده و توسط برخی از عالمان در قالب مجموعه دعاهای هر کدام از معصومین (ع) گردآوری شده است. اگرچه در طول تاریخ، عالمان مختلفی اقدام به جمع‌آوری این ادعیه کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد در دیدگاه این پژوهشگران، تفکیک میان «دعا» به معنای خضوع و خشوع نسبت به خداوند و درخواست حاجت خیر از خدا برای خود یا دیگری، و «نفرین» به معنای درخواست از خداوند برای دور کردن شر یا مجازات دیگری، همچنین «تعویذ» یا «حرز» به معنای دعایی که برای دور کردن شیاطین یا درمان بیماری استفاده می‌شود، صورت نگرفته است و تمامی این موارد در یک مجموعه گردآوری شده است. به همین دلیل نیز تعداد دعاها در مجموعه‌های مختلف متفاوت اعلام شده است.

در مورد دعاهای امام حسین (ع) نیز این دعاها، نفرین‌ها و تعویذها غالباً به‌صورت یکسان و با عنوان «مجموعه‌های دعا» گردآوری شده است که به عنوان نمونه در کتاب «فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)»، با تفکیک نفرین‌های حضرت، ۲۳ دعا و تعویذ از ایشان روایت شده است. همچنین در کتاب «الصحیفه الحسینیه الجامعه» تألیف علامه محمدباقر ابطحی، ۳۴ دعا در قالب دعا، نفرین یا تعویذ از ایشان نقل شده است. البته هر کدام از این موارد نیز نیازمند بررسی روایی و سندی است که از موضوع این نوشته خارج است.

معروف‌ترین و طولانی‌ترین دعای نقل‌شده از امام حسین (ع)، دعای معروف عرفه است که در میان عموم مردم شناخته شده است و قرائت آن در عصر روز عرفه، به شکل فراگیر در میان شیعیان وجود دارد. در میان دعاهای دیگر امام حسین (ع) می‌توان به دعای عشرات، دعای مشلول، دعای روز و شب، دعای مکارم اخلاق و دعای طلب باران اشاره کرد. همچنین دو دعا در هنگام قنوت و یک دعا در هنگام قنوت نماز شب و دعا در روز پنجم هر ماه، از دیگر دعاهای نقل‌شده از امام حسین (ع) است.

از دیگر دعاهای نقل‌شده از ایشان، می‌توان به دعا برای طلب توفیق، دعا در کنار کعبه و در سجده در مسجد پیامبر (ص)، دعا برای اهل قبور، دعا در سختی‌ها، دعا برای پنهان ماندن از دید دشمن براساس روایتی از امام صادق (ع) و همچنین دعا برای حیات ابدی اشاره کرد. در میان دعاهای امام حسین (ع)، دعا برای شخصیت‌های مختلف مانند دعا برای حضرت علی‌اکبر (ع)، هلال بن نافع، مسلم بن عوسجه، ام‌وهب و زهیر بن قین نیز روایت شده است.

اگرچه تاکنون شرح‌های مختلفی بر دعای عرفه امام حسین (ع) نگاشته شده است، اما به نظر می‌رسد بررسی‌های پژوهشی در دیگر دعاهای امام حسین (ع) می‌تواند بخشی ناگفته از معارف اهل بیت (ع) را نمایان کند. به عنوان نمونه، موضوعات مشترک میان دعاهای امام حسین (ع) و امام سجاد (ع) در دعای عرفه، دعای روز و شب و دعای مکارم اخلاق، همچنین موارد مشترک دعای باران امام حسین (ع) با دعاهای باران دیگر ائمه (ع)، می‌تواند بخشی از این پژوهش‌های دعایی باشد.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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