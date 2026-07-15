به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس این گزارش، نزدیکان نتانیاهو در حال رایزنی با دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی هستند تا نظر موافق آنها را برای تمدید پنج‌ساله حفاظت امنیتی خانواده نخست‌وزیر جلب کنند. همچنین گفته شده سارا نتانیاهو خواستار آن شده است که حفاظت امنیتی از همسرش به‌صورت مادام‌العمر ادامه یابد؛ درخواستی که تاکنون با مخالفت‌هایی در سطوح تصمیم‌گیری مواجه شده است.

به نوشته یدیعوت آحرونوت، کمیته وزیران مسئول امور شاباک تاکنون چند بار از تصویب این درخواست خودداری کرده و تصمیم‌گیری نهایی نیز به تعویق افتاده است. این در حالی است که منابع امنیتی، با استناد به افزایش تهدیدها پس از تحولات اخیر منطقه، اصل ادامه حفاظت از خانواده نتانیاهو را ضروری می‌دانند، اما درباره مدت زمان آن اختلاف‌نظر وجود دارد.

این روزنامه همچنین گزارش داد بخش مهمی از اختلاف‌ها به نحوه تأمین حفاظت برای همسر و فرزندان نتانیاهو مربوط می‌شود. طبق مقررات فعلی، شخص نتانیاهو پس از پایان دوره نخست‌وزیری نیز تا ۲۰ سال از حفاظت شاباک برخوردار خواهد بود، اما درباره تمدید حمایت امنیتی از سایر اعضای خانواده، به‌ویژه در صورت شکست او در انتخابات، هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

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