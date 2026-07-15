جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران غیرضروری بود و اقتصاد جهانی را متحمل خسارت کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مروان المعاشر، وزیر خارجه و معاون نخست‌وزیر پیشین اردن، در گفت‌وگو با شبکه الجزیره، به انتقاد از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران پرداخت.

المعاشر با تأکید بر اینکه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران «غیرضروری» بود، گفت که این جنگ نه‌تنها به اهداف خود دست نیافت، بلکه اقتصاد جهانی را متحمل خسارت سنگین کرد.

وی همچنین تصریح کرد که پس از پایان جنگ، آشتی و بازسازی روابط میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار دشوار خواهد بود و تأکید کرد که این جنگ هر میزان حسن نیتی را که میان ایران و همسایگانش وجود داشت، از بین برده است.

المعاشر با بیان اینکه «ما قویاً معتقدیم که در نهایت باید یک راه‌حل دیپلماتیک پیدا شود»، با طعنه به سیاست‌های ایالات متحده آمریکا تأکید کرد که راه‌حل‌های نظامی کارساز نبوده‌اند.

او همچنین تصریح کرد که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، ضربه سنگینی به اقتصاد جهانی وارد کرده و هر میزان حسن نیتی را که میان ایران و همسایگانش وجود داشت، از بین برده است.

مروان المعاشر اولین سفیر اردن در اسرائیل و معمار طرح صلح عربی بود. با این حال، وی بعدها خواستار قطع روابط اردن با دولت بنیامین نتانیاهو شد.

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