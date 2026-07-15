آغاز مراسم سوگواری دهه اول ماه صفر در حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجتبی محمدبیگی، مدیر ارتباطات حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در گفتگو با ابنا، با اعلام برنامه‌های سوگواری دهه نخست ماه صفر اظهار کرد: مراسم عزاداری دهه اول ماه صفر از چهارشنبه ۲۴ تیرماه در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، معروف به کربلای ایران اسلامی، آغاز می‌شود.

وی افزود: مراسم شب‌های دهه اول ماه صفر پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار خواهد شد که در این مراسم، حجج اسلام سید جواد بهشتی و حسین محمد ابراهیم به ایراد سخنرانی می‌پردازند و احمد زمانی و سعید جعفری نیز مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی خواهند کرد.

مدیر ارتباطات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) همچنین از برگزاری برنامه‌های سوگواری در نوبت ظهر خبر داد و گفت: مراسم عزاداری بعد از نماز ظهر و عصر نیز در شبستان امام خمینی(ره) و در طول دهه نخست ماه صفر برگزار می‌شود.

محمدبیگی تصریح کرد: در این مراسم، حجج اسلام سید جلال رضوی همدانی و محسن تاج‌لنگرودی سخنرانی خواهند کرد و سید احمد صالحی و مهدی باقری نیز به مرثیه‌خوانی و ذکر مصائب اهل‌بیت(ع) خواهند پرداخت.

وی از عموم ارادتمندان و عاشقان خاندان عصمت و طهارت(ع) دعوت کرد تا با حضور در این مراسم معنوی، در سوگواری ایام آغازین ماه صفر و بزرگداشت مصائب اهل‌بیت(ع) مشارکت کنند.

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