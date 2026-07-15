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آغاز مراسم سوگواری دهه اول ماه صفر در حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

۲۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۴
کد مطلب: 1840745
آغاز مراسم سوگواری دهه اول ماه صفر در حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

مدیر ارتباطات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) از آغاز مراسم سوگواری دهه اول ماه صفر در کربلای ایران اسلامی خبر داد و گفت: این آیین‌ها با حضور سخنرانان و ذاکران اهل‌بیت(ع) در دو نوبت بعد از نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشاء برگزار خواهد شد.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجتبی محمدبیگی، مدیر ارتباطات حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در گفتگو با ابنا، با اعلام برنامه‌های سوگواری دهه نخست ماه صفر اظهار کرد: مراسم عزاداری دهه اول ماه صفر از چهارشنبه ۲۴ تیرماه در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، معروف به کربلای ایران اسلامی، آغاز می‌شود.

وی افزود: مراسم شب‌های دهه اول ماه صفر پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار خواهد شد که در این مراسم، حجج اسلام سید جواد بهشتی و حسین محمد ابراهیم به ایراد سخنرانی می‌پردازند و احمد زمانی و سعید جعفری نیز مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی خواهند کرد.

مدیر ارتباطات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) همچنین از برگزاری برنامه‌های سوگواری در نوبت ظهر خبر داد و گفت: مراسم عزاداری بعد از نماز ظهر و عصر نیز در شبستان امام خمینی(ره) و در طول دهه نخست ماه صفر برگزار می‌شود.

محمدبیگی تصریح کرد: در این مراسم، حجج اسلام سید جلال رضوی همدانی و محسن تاج‌لنگرودی سخنرانی خواهند کرد و سید احمد صالحی و مهدی باقری نیز به مرثیه‌خوانی و ذکر مصائب اهل‌بیت(ع) خواهند پرداخت.

وی از عموم ارادتمندان و عاشقان خاندان عصمت و طهارت(ع) دعوت کرد تا با حضور در این مراسم معنوی، در سوگواری ایام آغازین ماه صفر و بزرگداشت مصائب اهل‌بیت(ع) مشارکت کنند.

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