به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ جمعی از مردم، طلاب علوم دینی، استادان و علاقه‌مندان به فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی، روز دوشنبه ۲۲ تیر، در محوطه حوزه علمیه خاتم‌النبیین در کابل گرد هم آمدند و نسبت به محدودیت‌های اعمال‌شده بر این مرکز علمی و همچنین شبکه جهانی تمدن اعتراض کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با تأکید بر جایگاه علمی، فرهنگی و دینی حوزه علمیه خاتم‌النبیین و شبکه جهانی تمدن، خواستار رفع محدودیت‌ها و بازگشایی این دو نهاد شدند و بر تداوم فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رسانه‌ای آن‌ها تأکید کردند.

در این مراسم، دکتر نظری طی سخنانی، حوزه علمیه خاتم‌النبیین و شبکه جهانی تمدن را از مهم‌ترین نهادهای علمی و فرهنگی جامعه افغانستان توصیف کرد و نقش آن‌ها را در ترویج معارف اسلامی، گسترش فرهنگ اهل‌بیت(ع)، ارتقای آگاهی عمومی و تربیت نیروهای متخصص و متعهد، برجسته دانست.

وی با اشاره به سابقه فعالیت این دو مجموعه، بر ضرورت حمایت از مراکز علمی و رسانه‌ای تأکید کرد و خواستار فراهم شدن شرایط لازم برای ادامه فعالیت قانونی و عادی آن‌ها شد.

شرکت‌کنندگان در پایان این تجمع نیز با اعلام حمایت از حوزه علمیه خاتم‌النبیین و شبکه جهانی تمدن، از مسئولان خواستند هرچه سریع‌تر محدودیت‌های اعمال‌شده را برطرف کرده و زمینه ازسرگیری فعالیت این دو نهاد علمی، فرهنگی و رسانه‌ای را فراهم کنند.

این تجمع در حالی برگزار شد که تعطیلی حوزه علمیه خاتم‌النبیین و توقف فعالیت شبکه جهانی تمدن در روزهای اخیر با واکنش گسترده علما، شخصیت‌های دینی، فعالان فرهنگی و اقشار مختلف مردم افغانستان روبه‌رو شده و بسیاری آن را اقدامی نگران‌کننده در قبال فعالیت مراکز علمی و رسانه‌ای شیعیان ارزیابی کرده‌اند.

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