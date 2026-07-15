به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ علامه سید اسماعیل بلخی از چهرههایی است که نام او در تاریخ معاصر افغانستان تنها بهعنوان یک عالم دینی یا شاعر شناخته نمیشود؛ بلکه او نماد پیوند میان دین، آگاهی اجتماعی، مبارزه سیاسی و هویت فرهنگی شیعیان افغانستان است. بلخی از دل جامعهای برخاست که در تاریخ افغانستان با محرومیت، تبعیض و حاشیهنشینی روبهرو بود؛ اما اندیشه و صدای او از مرزهای محدود قومی و محلی فراتر رفت و به یکی از صداهای مهم بیداری اسلامی و عدالتخواهی در افغانستان تبدیل شد.
او در خانوادهای دینی و شیعی پرورش یافت و از همان آغاز، مسیر علم و آگاهی را انتخاب کرد. تحصیل در مراکز مهم علمی و دینی، از جمله مشهد، نجف و قم، به شخصیت او عمق فکری و دینی بخشید. این تجربه علمی باعث شد که بلخی تنها به آموزش سنتی علوم دینی بسنده نکند، بلکه نسبت میان دین و جامعه، عالم و مردم، و ایمان و مسئولیت اجتماعی را جدی بگیرد.
دین در نگاه بلخی؛ مسئولیت، نه سکوت
یکی از ویژگیهای مهم علامه بلخی این بود که دین را از مسئولیت اجتماعی جدا نمیدانست. در نگاه او، عالم دینی نمیتوانست نسبت به فقر، بیعدالتی، استبداد، جهل و عقبماندگی جامعه بیتفاوت باشد. او روحانیت را تنها در محراب و منبر خلاصه نمیکرد؛ بلکه باور داشت عالم دینی باید در کنار مردم بایستد، دردهای آنان را بفهمد و برای اصلاح جامعه تلاش کند.
همین نگاه، بلخی را به چهرهای متفاوت تبدیل کرد. او در روزگاری سخن از عدالت، آزادی، وحدت و آگاهی مردم گفت که فضای سیاسی افغانستان تحمل صدای منتقد را نداشت. اعتراض او به استبداد، دفاع او از کرامت مردم و تلاش او برای بیدار کردن جامعه، نشان میدهد که بلخی دین را نیرویی برای حرکت و اصلاح میدانست، نه ابزاری برای سکوت و سازش با ظلم.
یکی از نمونههای روشن زندگی سیاسی علامه بلخی، نقش او در فعالیتهای سازمانیافته اصلاحی و سیاسی است. او از چهرههایی بود که در ایجاد و پیشبرد حرکتهایی مانند حزب ارشاد نقش داشت؛ حرکتی که هدف آن آگاهیبخشی، اصلاح اجتماعی و مقابله با استبداد سیاسی در افغانستان بود.
گزارشهای تاریخی نشان میدهد که بلخی و یارانش برای ایجاد تغییر در ساختار سیاسی وقت افغانستان برنامهریزی کرده بودند، اما این حرکت پیش از اجرا افشا شد و بسیاری از افراد مرتبط با آن بازداشت شدند. خود علامه بلخی نیز سالهای طولانی زندان را تجربه کرد. این زندان، تنها مجازات یک فرد سیاسی نبود؛ نشانه هراس حاکمیت از عالمی بود که میتوانست مردم را آگاه کند و سکوت جامعه را بشکند.
اما زندان بلخی را خاموش نکرد. برعکس، این دوره از زندگی او به بخش مهمی از هویت مبارزاتیاش تبدیل شد. او از زندان بیرون آمد، اما روحیه عدالتخواهی، نقد استبداد و دغدغه بیداری مردم را از دست نداد.
شعر بلخی؛ زبان اعتراض و بیداری
علامه بلخی شاعر نیز بود، اما شعر او تنها برای زیبایی ادبی یا بیان احساسات شخصی نبود. شعر او زبان اعتراض، آگاهی و بیداری بود. او با شعر، درد جامعه را بیان میکرد؛ از ظلم میگفت، از بیعدالتی انتقاد میکرد، مردم را به حرکت دعوت میکرد و حاکمان را به پاسخگویی فرامیخواند.
در اشعار او، لحن پرسشگر و اعتراضی بهروشنی دیده میشود. او با مضمونهایی مانند تاکی از دوام ظلم، عقبماندگی، بیاعتمادی، استبداد، جنگهای مذهبی و نژادی و بیتوجهی به اهل فضل انتقاد میکرد. این شیوه شعری نشان میدهد که بلخی تنها شاعر احساس نبود؛ شاعر مسئولیت بود. او شعر را به میدان روشنگری و نقد اجتماعی برد.
برای نمونه، وقتی بلخی از بیاعتمادی میان مردم، فقر فرهنگی، سلطه مستبدان و محرومیت اهل دانش سخن میگوید، در واقع تصویری از جامعهای میسازد که نیازمند بیداری است. همین ویژگی، شعر او را به بخشی از تاریخ مبارزات فکری شیعیان افغانستان تبدیل کرده است.
دفاع از هویت شیعه، همراه با نگاه وحدتگرا
اهمیت بلخی برای شیعیان افغانستان، تنها در این نیست که او خود از جامعه شیعه برخاسته بود؛ بلکه در این است که توانست هویت شیعه را با آگاهی، عزت، عدالتخواهی و حضور اجتماعی پیوند بزند. او نشان داد که شیعه افغانستان میتواند هم به هویت مذهبی خود وفادار باشد و هم در سطح ملی برای عدالت و بیداری همه مردم سخن بگوید.
بلخی در کنار دفاع از کرامت شیعیان، نگاه وحدتگرایانه نیز داشت. او از اختلافافکنیهای مذهبی و قومی عبور میکرد و بر بیداری مسلمانان و مردم افغانستان تأکید داشت. این ویژگی در زمانهای که جامعه افغانستان همواره با شکافهای قومی، مذهبی و سیاسی روبهرو بوده، اهمیت ویژهای دارد.
او نه شیعه بودن را به انزوا معنا میکرد و نه وحدت را به فراموشی هویت. بلخی نمونه عالمی بود که میتوانست هم هویت شیعی خود را حفظ کند و هم برای همبستگی عمومی، عدالت و اصلاح اجتماعی تلاش کند.
برای شیعیان افغانستان، علامه بلخی یک نام تاریخی صرف نیست؛ او بخشی از حافظه جمعی این جامعه است. جامعهای که در دورههای مختلف با حذف، تبعیض، فشار سیاسی و بیعدالتی روبهرو بوده، در شخصیت بلخی نمونهای از ایستادگی، آگاهی و عزت را میبیند.
بلخی به نسلهای بعدی نشان داد که عالم شیعه میتواند نقش اجتماعی و سیاسی داشته باشد؛ میتواند شاعر باشد، خطیب باشد، متفکر باشد، زندان برود، هزینه بدهد و همچنان در حافظه مردم زنده بماند. این پیام برای امروز شیعیان افغانستان نیز مهم است؛ بهویژه در شرایطی که جامعه شیعه همچنان نیازمند حفظ هویت، تقویت آگاهی، دفاع از حقوق مذهبی و مشارکت فعال در سرنوشت کشور است.
چرا بازخوانی بلخی امروز مهم است؟
امروز که شیعیان افغانستان با چالشهای تازهای در حوزه هویت، آموزش، رسانه، سیاست، امنیت و حقوق مذهبی روبهرو هستند، بازخوانی شخصیتهایی مانند علامه بلخی ضرورتی جدی دارد. او یادآور این حقیقت است که جامعه شیعه افغانستان تنها جامعهای رنجدیده نیست؛ جامعهای دارای مفاخر، اندیشه، شعر، مبارزه، علم و میراث سیاسی و فرهنگی است.
بیان نام و اندیشه بلخی، در واقع بیان توان تاریخی شیعیان افغانستان است. او نشان داد که از دل محرومیت نیز میتوان صدای بیداری ساخت؛ از دل تبعیض میتوان عدالتخواهی آفرید؛ و از دل فشار سیاسی میتوان نسلی را به اندیشه، آگاهی و مقاومت دعوت کرد.
سالروز درگذشت علامه سید اسماعیل بلخی، فرصتی برای ادای احترام به یکی از بزرگترین مفاخر شیعیان افغانستان است؛ شخصیتی که علم را با مبارزه، شعر را با بیداری، دین را با مسئولیت اجتماعی و هویت شیعه را با عدالتخواهی پیوند زد.
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