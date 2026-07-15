بازگرداندن نزدیک به ۵۰ پناهجوی افغانستانی از اروپا به افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ آژانس مرزبانی اتحادیه اروپا، فرانتکس، گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تاکنون حدود ۵۰ پناهجوی افغانستانی از کشورهای اروپایی به افغانستان بازگردانده شده‌اند. این روند در قالب برنامه‌ای انجام شده که اتحادیه اروپا آن را «بازگشت داوطلبانه» می‌خواند.

به گزارش ای‌یواُبزرور، اجرای این برنامه در داخل افغانستان به سازمان بلجیمی «ایرارا» سپرده شده است؛ نهادی که میلیون‌ها یورو قرارداد از فرانتکس دریافت کرده، اما درباره نحوه فعالیت، میزان نظارت و چگونگی حمایت از بازگشت‌کنندگان در افغانستان، شفافیت اندکی وجود دارد.

این تحولات همزمان با تلاش‌های اتحادیه اروپا برای گسترش تماس‌های غیرمستقیم با اداره طالبان صورت می‌گیرد. هرچند طالبان هنوز از سوی بسیاری از کشورهای اروپایی به رسمیت شناخته نشده، اما در حوزه‌هایی مانند مهاجرت و بازگشت پناهجویان، نوعی تعامل محدود با ساختار حاکم در کابل شکل گرفته است.

نهادهای حقوق بشری هشدار داده‌اند که بازگرداندن پناهجویان به افغانستان می‌تواند آنان را در معرض خطرهای جدی امنیتی، فقر، تعقیب، بازداشت و نقض حقوق بنیادین قرار دهد؛ به‌ویژه زنان، خبرنگاران، فعالان مدنی، نیروهای پیشین و اقلیت‌های مذهبی از جمله شیعیان و هزاره‌ها.

منتقدان می‌گویند اتحادیه اروپا باید درباره داوطلبانه بودن این بازگشت‌ها، وضعیت افراد پس از ورود به افغانستان و ضمانت‌های حمایتی، شفاف‌سازی کند.

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