به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن پلارک، معاون اجرایی ستاد مرکزی اربعین، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با آرزوی سفری سلامت، آسان و بدون دغدغه برای زائران اربعین حسینی سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: از خداوند متعال می‌خواهیم با تمهیدات پیش‌بینی‌شده، زائران با رضایت کامل، سفری مناسب و معنوی را تجربه کنند.

وی با اشاره به نقش ستاد مرکزی اربعین در هماهنگی دستگاه‌های اجرایی گفت: ستاد مرکزی اربعین به‌عنوان مجموعه‌ای که به تدبیر رهبر شهید انقلاب تشکیل شده، مأموریت دارد خدمات مورد نیاز زائران را ساماندهی و تسهیل کند. این ستاد طی سال‌های گذشته با آسیب‌شناسی مستمر، نواقص هر دوره را برطرف کرده و امسال نیز با جدیت، امکانات گسترده‌تر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر فعالیت خود را آغاز کرده است.

پلارک افزود: طی سال گذشته بیش از ۱۰ جلسه ستاد مرکزی اربعین با حضور همه اعضا برگزار شد و کمیته‌های تخصصی مأموریت‌های خود را با دقت دنبال کردند.

معاون اجرایی ستاد مرکزی اربعین با تشریح فعالیت کمیته بهداشت و درمان اظهار داشت: مسئولیت این کمیته بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اورژانس کشور است. همچنین کمیته امداد و درمان با مسئولیت جمعیت هلال‌احمر فعالیت می‌کند.

وی ادامه داد: هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در سراسر عراق، به‌ویژه در مسیر پیاده‌روی اربعین و شهرهای زیارتی، حضوری گسترده دارد و امکانات درمانی قابل توجهی را مستقر کرده است. یکی از مجهزترین بیمارستان‌های عراق که متعلق به هلال‌احمر ایران است، در شهر نجف فعالیت می‌کند و خدمات درمانی لازم را به زائران ارائه می‌دهد.

پلارک خاطرنشان کرد: اورژانس کشور نیز از مبدأ حرکت زائران تا مرزهای خروجی، مسئولیت خدمات بهداشتی و درمانی را بر عهده دارد و با استقرار پایگاه‌های ثابت و سیار، بیمارستان‌های صحرایی، آمبولانس، اتوبوس‌آمبولانس، بالگرد، وان‌های آب سرد برای مقابله با گرمازدگی و تجهیزات کامل امدادی آماده خدمت‌رسانی است.

وی افزود: در این حوزه از ظرفیت نیروهای مسلح، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بنیاد مستضعفان و سایر دستگاه‌ها نیز استفاده می‌شود تا خدمات درمانی و امدادی با کیفیت مطلوب به زائران ارائه شود.

معاون اجرایی ستاد مرکزی اربعین با اشاره به اهمیت حمل‌ونقل در مدیریت این رویداد عظیم گفت: سه بخش اصلی حمل‌ونقل زائران شامل ناوگان جاده‌ای، راه‌آهن و حمل‌ونقل هوایی است، اما بخش عمده جابه‌جایی زائران بر عهده ناوگان اتوبوسرانی جاده‌ای قرار دارد.

وی اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی علاوه بر ساماندهی پایانه‌های مسافربری، مسئول تأمین بیش از هشت هزار دستگاه اتوبوس برای ایام اربعین است.

پلارک افزود: علاوه بر ناوگان عمومی، بیش از دو هزار دستگاه اتوبوس متعلق به کارخانه‌ها، شرکت‌های صنعتی، معدنی و سایر دستگاه‌ها نیز در اختیار ستاد مرکزی اربعین قرار می‌گیرد تا بدون ایجاد اختلال جدی در حمل‌ونقل عمومی کشور، ظرفیت جابه‌جایی زائران افزایش یابد.

وی با اشاره به تجربه سال‌های اخیر گفت: در چهار مرز اصلی مهران، شلمچه، چذابه و خسروی پارکینگ‌های استاندارد، ایمن و مجهزی برای خودروهای شخصی ایجاد شده است.

پلارک تصریح کرد: زائران می‌توانند با اطمینان خاطر خودروهای خود را در این پارکینگ‌ها پارک کرده و با امنیت کامل رسید دریافت کنند. همین اقدام موجب شده بیش از ۶۰ درصد زائران از ظرفیت خودروهای شخصی برای سفر اربعین استفاده کنند.

وی همچنین از نقش پلیس راهور، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان در تأمین امنیت مسیرها، مدیریت ترافیک و سوخت‌رسانی به زائران قدردانی کرد.

معاون اجرایی ستاد مرکزی اربعین با اشاره به تجربه سال گذشته گفت: در برخی سال‌ها زائران برای ورود یا خروج از مرزها حتی تا دو شبانه‌روز معطل می‌شدند، اما با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این مشکل در اربعین سال گذشته تقریباً به صفر رسید.

وی افزود: امسال نیز با توزیع زمانی سفر زائران در بازه‌ای حدود ۱۰ تا ۱۲ روز، تلاش شده ازدحام جمعیت کنترل شود تا مشکل توقف‌های طولانی در مرزها تکرار نشود.

پلارک با اشاره به نقش مهم موکب‌ها در خدمت‌رسانی به زائران اظهار داشت: میزبان اصلی اربعین مردم عراق هستند و همواره تأکید رهبر شهید انقلاب نیز بر حفظ این جایگاه بوده است.

وی گفت: با این حال، بیش از سه هزار موکب ایرانی دارای مجوز، ثبت‌شده و ساماندهی‌شده با مشارکت کمک‌های مردمی در خدمت زائران فعالیت می‌کنند که بیش از نیمی از آنها در عراق و حدود هزار و ۵۰۰ موکب نیز در داخل کشور مستقر خواهند بود.

وی ادامه داد: این موکب‌ها علاوه بر مرزهای خروجی، در مسیرهای تردد زائران و حتی در برخی مرزهای کشورهای همسایه برای استقبال از زائران افغانستان، پاکستان، هند، جمهوری آذربایجان و دیگر کشورها مستقر هستند.

معاون اجرایی ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه موکب‌ها نقش مهمی در اسکان و تغذیه زائران دارند، اظهار کرد: بیش از دو میلیون نفر ظرفیت اسکان شبانه برای زائران پیش‌بینی شده و امکان پخت روزانه حدود چهار میلیون پرس غذا نیز فراهم است.

وی افزود: موکب‌ها به تجهیزات سرمایشی، موتور برق، سوخت، آب خنک و امکانات رفاهی مجهز شده‌اند تا بتوانند در شرایط مطلوب به زائران خدمت‌رسانی کنند.

پلارک در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مردمی و موکب‌داران، اربعین سال ۱۴۰۵ با بهترین کیفیت و رضایت زائران برگزار شود.

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