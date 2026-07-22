به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمدرضا بیدخام، دبیر ستاد اربعین شرکت مخابرات ایران، در گفتوگو با خبرنگار ابنا با اشاره به برنامههای این شرکت برای خدماترسانی به زائران اربعین حسینی اظهار کرد: خدا را شاکریم که توفیق خدمتگزاری به زائران اربعین نصیب مجموعه شرکت مخابرات ایران شده است. همانگونه که مستحضر هستید، ارتباطات نقش و اهمیت بسیار کلیدی در هرچه بهتر برگزار شدن مراسم عظیم اربعین حسینی، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، دارد.
وی افزود: ستاد اربعین شرکت مخابرات ایران از اسفندماه سال گذشته به دستور مدیرعامل شرکت تشکیل شد و فعالیتهای خود را با تمرکز بر دو حوزه فنی و غیر فنی آغاز کرد.
دبیر ستاد اربعین شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه اولویت نخست این شرکت، بهعنوان بزرگترین اپراتور ارتباطی کشور، تأمین ارتباطات پایدار و فراگیر است، گفت: در حوزه ارتباطات ثابت، همراه و دیتا، تلاش کردیم زیرساختهای لازم را به بهترین شکل فراهم کنیم و خوشبختانه این هدف محقق شده است. در حال حاضر تمامی مناطق و پایانههای مرزی کشور از طریق شبکه فیبر نوری به یکدیگر متصل هستند و ارتباطات پایدار برای خدمترسانی به زائران برقرار است.
بیدخام ادامه داد: اولویت بعدی ما، فراهم کردن زیرساختهای مورد نیاز اپراتورهای تلفن همراه و همچنین همه نهادها و سازمانهایی است که در حوزه خدماترسانی به زائران اربعین فعالیت میکنند. تلاش شده است درخواستهای این مجموعهها در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ داده شود تا خدمات ارتباطی بدون وقفه در اختیار زائران قرار گیرد.
وی با اشاره به خدمات رایگان مخابرات در مرزها تصریح کرد: در حال حاضر تمامی پایانههای مرزی کشور، از جمله مرز شلمچه، به شبکه وایفای رایگان مجهز شدهاند و زائران میتوانند بدون پرداخت هزینه از این خدمات استفاده کنند.
دبیر ستاد اربعین شرکت مخابرات ایران درباره ارتباطات زائران در کشور عراق نیز گفت: پیشنهاد ما این است که زائران برای حفظ ارتباطات خود در عراق از خدمات رومینگ اپراتورهای تلفن همراه استفاده کنند. اپراتورها، بهویژه همراه اول، بستههای ویژه و اقتصادی اربعین را برای زائران در نظر گرفتهاند و توصیه میشود زائران پیش از خروج از کشور این بستهها را فعال کنند تا در طول سفر با مشکلی در حوزه ارتباطات مواجه نشوند.
وی همچنین درباره ارائه اینترنت رایگان در مسیر پیادهروی اربعین اظهار داشت: بر اساس برنامهریزی انجامشده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستور وزیر محترم، حدود ۱۰ نقطه در مسیر نجف تا کربلا برای ارائه خدمات وایفای رایگان تعیین شده است تا زائران بتوانند در این نقاط از اینترنت رایگان استفاده کنند.
بیدخام در پایان خاطرنشان کرد: جزئیات این نقاط از سوی وزارت ارتباطات اطلاعرسانی خواهد شد و زائران میتوانند در محلهای تعیینشده از این خدمت بهرهمند شوند. هدف مجموعه مخابرات ایران، فراهم کردن ارتباطی پایدار، فراگیر و باکیفیت برای زائران اربعین حسینی در طول مسیر این سفر معنوی است.
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