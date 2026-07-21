پاکستان و قطر طرح جدیدی برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا ارائه کردند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش منابع دولتی پاکستان، اسلامآباد و دوحه پیشنهاد مشترکی را به تهران و واشنگتن ارائه کردهاند که بر اساس آن، طرفین به شرایط پیش از ۹ ژوئیه بازگردند و این اقدام بهعنوان گام نخست برای ازسرگیری مذاکرات با هدف پایان دادن به درگیریها انجام شود.
این پیشنهاد شامل برقراری آتشبس دو هفتهای، بازگشایی فوری تنگه هرمز از سوی ایران و در مقابل، لغو محاصره دریایی و بخشی از تحریمهای مرتبط با صادرات نفت ایران از سوی آمریکا است. همچنین اجرای آتشبس در جنوب لبنان نیز از محورهای مورد نظر در مذاکرات احتمالی عنوان شده است.
همزمان، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور ایران، در سفری به پاکستان با فرمانده ارتش این کشور دیدار کرد و قرار است با شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، نیز گفتوگو کند.
در همین حال، پایگاه آمریکایی «آکسیوس» به نقل از دو منبع گزارش داد که پاکستان، قطر، مصر و چند میانجی دیگر نیز پیشنهاد آتشبس ۱۰ روزه میان ایران و آمریکا را مطرح کردهاند. این تحرکات دیپلماتیک در شرایطی صورت میگیرد که پس از فروپاشی تفاهم موقت تهران و واشنگتن، درگیریهای نظامی میان دو طرف بار دیگر تشدید شده است.
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